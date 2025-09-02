สรวงศ์ ยัน ครม.ไม่ถกปมยุบสภา ย้ำ แคนดิเดตเพื่อไทยยังเป็น ‘ชัยเกษม’ ไม่มีตัวเลือกอื่น

สรวงศ์ ยัน ครม.ไม่มีถกปมยุบสภา ลั่น แคนดิเดตเพื่อไทยไม่มีตัวเลือกอื่น ยังเป็น ชัยเกษม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าในวันนี้เป็นการประชุมตามวาระปกติ เป็นการพิจารณาเพื่อทราบ รวมถึงการแต่งตั้งโฆษก ประชุมสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเช่นเดิม และไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการยุบสภา
ส่วนวันนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยจะมีการพูดคุยหารือถึงเรื่องใด นายสรวงศ์กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทย จะมีการหารือถึงประเด็นทางการเมือง รวมถึงการเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยจะต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค เพราะ ส.ส. หลายคนมีข้อคิดเห็นที่ต่างกัน
นายสรวงศ์ เปิดเผยอีกว่าในวันนี้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคในวันนี้ด้วย
เมื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่นายชัยเกษม ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทย และยังระบุอีกว่าอาจจะมีอัศวินม้าขาวเข้ามา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามนายชัยเกษม แต่จริง ๆ แล้วไม่มีทาง และยืนยันว่าเรามีการประสานกันโดยตลอด และที่นายชัยเกษมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ก็ชัดเจนว่ามีการพูดคุยกันตลอด พร้อมย้ำว่า “หากจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี เราต้องเสนอชื่อนายชัยเกษมอยู่แล้ว เพราะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทย”
นายสรวงศ์ย้ำว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีตัวเลือกอื่น แล้วขอให้เราดูสถานการณ์รวมถึงรอฟังสมาชิกพรรค ในวันนี้ว่าจะมีความเห็นอย่างไร