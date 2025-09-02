ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถของประเทศฯ ดึงดูด บ.ต่างชาติ ลงทุนไทย

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถของประเทศฯ ใช้มาตรการภาษีจูงใจนักลงทุน
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการให้เครดิตทางด้านภาษีเพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย โดยให้นำส่งกฤษฎีกาตรวจสอบ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
