หมอมิ้ง ชี้ รบ.รักษาการยุบสภาได้ ไม่มีกฎหมายห้าม ยัน ไม่ได้ถกใน ครม.
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องยุบสภาแต่อย่างใด
เมื่อถามว่า อำนาจรักษาการสามารถยุบสภาได้หรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ไม่มีข้อห้าม ต้องถามนักวิชาการที่ศึกษา แต่หากไปดูให้ดี ตนยังไม่เจอข้อห้ามในกฎหมาย
เมื่อถามถึงกรณีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่าทำไม่ได้ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ไม่เป็นไร งั้นก็ต้องไปถาม ตนไม่ใช่นักกฎหมาย