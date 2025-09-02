เลขานายกฯ ตั้งข้อสงสัย ตุลาการครบวาระ ยังวินิจฉัยคดีอิ๊งค์ โยนถามศาลรธน. มีผลอะไรหรือไม่

‘หมอมิ้ง’ ตั้งข้อสงสัย ตุลาการศาล รธน.ครบวาระ ยังนั่งบัลลังก์วินิจฉัยคดีคลิปเสียง ‘อิ๊งค์’
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นวาระแล้ว แต่ยังทำหน้าที่เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนายกรัฐมนตรี จะมีผลกระทบต่อคดีของนายกฯหรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ขอให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง เพราะถ้าดูแล้วก็มีข้อที่ชวนสงสัย
เมื่อถามว่า จะทำหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ทางผมคงไม่ทำ
เมื่อถามว่า ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใช่หรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ตรงนี้ไม่ทราบ ไม่ขอให้ความเห็น