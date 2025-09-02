สาธิต ชงตั้งรบ.เฉพาะกาล ให้บิ๊กตู่ คนกลาง กำหนดวันยุบสภา รับได้ใครว่า โลกสวย

สาธิต ชงตั้งรบ.เฉพาะกาล ให้บิ๊กตู่ เป็นคนกลาง กำหนดวันยุบสภา รับได้ใครว่า โลกสวย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง “ข้อเสนอทางออก จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล มีนายกฯ ครม.คนกลาง“ โดยมีเนื้อหาดังนี้ จะว่าผมโลกสวย หรือ เสนอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เข้าใจครับ
ทุกพรรคการเมืองเป็น ฝ่ายนิติบัติญัติ เต็มสภา รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่รัฐบาลตามปรกติ เป็นรัฐบาลเฉพาะกาล เพื่อเตรียมการ เลือกตั้งแบบปรกติ เป็นโอกาสที่ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายทุกพรรคทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ ประชาชนก่อน และเมื่อประชาชนในประเทศเชื่อมั่นการเมืองแล้ว เดินหน้าไปสู่การแข่งขันเลือกตั้งที่ แข่งขันที่เสรี เป็นธรรม
เพราะไม่ว่าไครมาเป็น นายกฯ อีกฝ่ายต้องระแวงสงสัย ในการใช้อำนาจรัฐ ไปเอื้อประโยชน์ฝ่ายของตัวเอง เพื่อไปสู่การเลือกตั้งซึ่งจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบ และสร้างความขัดแย้งในอนาคตอยู่ดี
ถ้าทุกพรรคทำตามนี้ได้ การเมืองภาพรวมจะได้รับการยอมรับ ทุกพรรคได้ประโยชน์ การเมืองได้ประโยชน์ ประเทศได้ประโยชน์
ผมมีข้อเสนอส่วนตัว เพื่อสร้างการเมือง เพื่อการให้การเมืองที่ให้ประชาชนเห็นภาพการเสียสละ ไม่ไช่ให้ได้มา ซึ่งการแสวงหาอำนาจเพื่อพรรคตัวเองเพื่อพรรคพวกตัวเองชิงความได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกคน ทุกพรรคต้องให้ทุกคนต้องลด ฐิทิ และลดการชิงเหลี่ยม ชิงตำแหน่งอำนาจ เพื่อแต่ละฝ่าย
1.ทุกพรรคนั่งคุยกันหานายกที่เป็นกลางมากที่สุด ในบัญชีนายกฯที่มีอยู่ (ท่านประยุทธ์) เพื่อ สรรหา ครม. และปฏิบัติตามมติของทุกพรรค ที่ประชุมร่วมกันว่า ต้องทำอะไรบ้าง 1,2,3,4 ในช่วงเวลานี้
2.นายกฯ ไปตั้งรมต.บริหารกระทรวง เท่าที่จำเป็นให้ไปทำภารกิจ เพื่อชาติเพื่อประเทศตาม มติของที่ประชุมทุกพรรคกำหนด
3.ทุกพรรคเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ต้องส่งคนเข้ามาเป็นรมต. แต่ทำหน้าที่ คอยติดตามตรวจสอบ นายกฯฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบคุณธรรม และกฏหมาย และมติร่วม ทปช. พรรคทุกพรรค
4.กำหนดเวลา ยุบสภา ที่แน่นอน เพื่อให้ทุกพรรค ทราบเวลา และแข่งขันเป็นธรรมของทุกพรรค จะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ