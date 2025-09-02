แม่ทัพภาค 2 หนักแน่น ทหารไม่ปฏิวัติ! โนคอมเมนต์ นายกฯคนใหม่ ‘ตัวเลือกมีเท่านี้’ หวังได้คนดีบริหาร

แม่ทัพภาค 2 ยันทหารไม่ปฏิวัติ! โนคอมเมนต์ นายกฯคนใหม่ ‘ตัวเลือกจำกัด’ หวังได้คนดีมาบริหาร – ตอบชัดไม่ลงเล่นการเมือง? ลั่นรอดูว่าพูดจริงหรือเปล่า
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิภาคศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” นำโดย พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์หลักสูตรอาณาบริเวณศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาภูมิภาคศึกษา ดำเนินรายการ
เวลา 9.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองคอยต้อนรับ พลโท บุญสิน พาดกลาง จนแน่นบริเวณหน้าลานคณะศิลปศาสตร์ โดยขณะเดินเข้าสู่ห้องบรรยายได้รับคำกล่าวให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยบางรายก็นำดอกกุหลาบมามอบให้ พร้อมกับขอลายเซ็น และถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกตลอดทาง
จากนั้น รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช และ ผศ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ต่อมาเวลา 10.10 น. พล.โทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เริ่มบรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังกว่า 240 คน และถ่ายทอดสดพร้อมกันอีกหลายห้องเรียน
จากนั้น เวลา 11.40 น. พล.ท.บุญสิน ให้กับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ปมเกี่ยวกับการปะทะพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อถามว่า ในช่วงหนึ่งของการบรรยายที่บอกว่า เอาคนดีมาบริหารประเทศ ซึ่งช่วงนี้กำลังเลือกนายกฯ – ตั้งรัฐบาล มองผู้นำที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องชายแดนอย่างไร?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า หนึ่งในทฤษฎีที่ตนพูดไป คือ สิ่งที่อยากให้เป็น แต่ว่าความจริงของประเทศไทยก็ต้องว่าไปตามระบบของประเทศไทยในห้วงเวลานี้ คือ ทหารไม่มีการปฏิวัติอยู่แล้ว โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
“พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันดู ช่วยกันคัดกรองว่า อันไหนถูก หรือ ไม่ถูก เราจะเสนอแนะอะไรอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่ตนได้คุยกับน้องๆ นักศึกษา เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคต แต่ความจริงนั้นจะได้ขนาดไหน เราคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกัน” พล.ท.บุญสินเผย
เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นเพื่อนกับผบ.ทบ.แล้วนั้น ท่านมองสถานการณ์ของประเทศอย่างไรบ้าง?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า น่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดี กองทัพบกก็พร้อมจะทำหน้าที่ของตัวเอง ไม่ยุ่งกับกระแสการเมืองอยู่แล้ว คือ ทหารบกก็เป็นทหารอาชีพอยู่แล้ว ก็คุยกับตนทุกวันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน ให้กำลังใจ และสนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทันทีที่ร้องขอ
เมื่อถามว่า เห็นแคนดิเดตนายกฯ มีความหวังในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาไหม?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า อันนั้นก็คงเป็นเรื่องของการเมือง แม่ทัพก็คงไม่อยากให้ความคิดเห็นสักเท่าไหร่ ก็คงเป็นกลไกที่พัฒนาไป เพราะว่าคนไทยก็ดูอยู่ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าถ้าผ่านกระบวนการบริหารของประเทศ เขาก็คงจะรู้ว่าคนไทยคิดอะไรอยู่เช่นกัน ส่วนแม่ทัพก็ทำหน้าที่ของแม่ทัพต่อ
“ส่วนการเมืองบางครั้งก็มีตัวเลือกจำกัดอยู่ในวงเท่านั้น เราก็ต้องให้เกียรติฝ่ายการเมือง ใช้เวลาที่เหลืออยู่ 3-4 เดือนว่าจะทำอย่างไรกันต่อ มันก็จะพัฒนาไป เราเป็นคนไทย ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ก็คอยดูและสนับสนุน ให้ความคิดเห็นที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเองภายในชาติ
บางอย่างในห้วงเวลานี้ ก็คงจะต้องช่วยกันก่อนไหม เพื่อที่จะให้วันข้างหน้าลงตัวแบบนี้ก่อน แบบว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ ตัวเลือกมีเท่านี้ อยู่ที่เราคัดสรรแต่ละท่านเข้าไป ผมเชื่อว่านักการเมืองมีคนดีอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องคอยดูเขา ให้กำลังใจกันในเวลานี้” พล.ท.บุญสินเผย
เมื่อถามว่า มีอะไรจะฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ไหม?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ท่านใดครับ (หัวเราะ)
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ท่านใดก็ได้ที่อยู่ในแวดวง ณ จุดนี้ หรือ คุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะเข้ามา?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ก็เป็นกำลังใจให้ท่าน ตนคิดว่าถ้าถูกคัดเลือกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็น่าจะจำหน้าที่อย่างดีที่สุดอยู่แล้ว ตนและกองทัพบกก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว เป็นกำลังใจให้ท่านใดก็ได้ ที่ถูกคัดเลือกเข้ามา ผมคิดว่าผู้ใหญ่เขามีวุฒิภาวะในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมอยู่แล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ท่านมีคนในใจหรือไม่?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ไม่มีครับ
เมื่อถามว่า มีกระแสวิจารณ์ว่าท่านไม่ได้อยู่กับลูกน้องตามแนวหน้า แต่มาอยู่ที่กรุงเทพฯ จะชี้แจงว่าอย่างไร?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ตามจริงแล้วเรามีผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นอยู่แล้ว ปัจจุบันก็มีรองแม่ทัพที่ท่านอยู่ตรงนั้นประจำ ในห้วงนี้ที่เป็นช่วงการปรับสภาพ เสริมความมั่นคงและการเจรจานั้น ตนก็ถือโอกาสนี้มาพบปะพูดคุยกับน้องๆ ลูกหลานในสถานศึกษาที่เขาอยากจะทราบ
“อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็น ผมก็ทำหน้าที่ตอนที่ว่างเว้นจากช่วงที่ไม่ได้รบกัน ผมก็ฉวยโอกาสนี้มาพบปะพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา แต่ถ้ามีการรบเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อมีเวลาผมก็วนเข้าไป มันก็มีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอยู่แล้ว ก็ขอฝากพี่น้องที่มีความคิดว่า เป็นห่วงนะ เราก็เป็นห่วงเช่นกัน เพราะว่าเราก็อยากจะทำหน้าที่ให้ครอบคลุมหลายๆมิติ ในส่วนที่เราทำได้
ฝากไปถึงพี่น้องคนไทยที่คิดว่า เอ๊ะ ทำไมแม่ทัพไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอด จริงๆแม่ทัพมีงาน 20 จังหวัดด้วย และหลายสถานศึกษาที่อยากให้ไปพบลูกหลานของเราด้วย ก็อยากทำหน้าที่ทุกวันในส่วนที่เราทำให้ประเทศชาติ รู้รักสามัคคีได้ ทำได้ก็จะทำ ส่วนถ้ามีแนวโน้มสถานการณ์ที่ไม่ดี มันก็แน่นอนว่าผู้บังคับการหน่วยก็ต้องอยู่ที่นั่น” พล.ท.บุญสินเผย
เมื่อถามอีกว่า ยืนยันว่าท่านจะไม่เล่นการเมืองแน่นอน เพราะหลายคนก็มองว่าเป็นความหวัง?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ก็รอดูว่าตนพูดจริงหรือเปล่า
เมื่อถามว่า ระหว่างช่วงที่เดินสายมีประโยคไหนที่ประชาชนมาบอกแล้วซึ้งใจบ้าง?
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เขาฝากความหวัง และบอกว่า อย่าทิ้งพวกเขา