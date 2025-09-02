วุฒิสภาผ่านงบฯ69 มติ 151 เสียง ‘พิชัย’ ขอบคุณส.ว. ขอให้มั่นใจรบ.ใช้ตามวัตถุประสงค์

‘วุฒิสภา’ ผ่านงบฯ69 ด้วยมติ 151 เสียง หลัง ‘อลงกต’ ฉะเป็นงบ ‘ขี้เหร่’ เหมือนแม่น้ำกกที่มีแต่มลพิษ ถาม รบ.รักษาการมีความชอบธรรมใช้งบ’69 หรือไม่ ขณะที่ ‘พิชัย’ ขอบคุณวุฒิสภา ขอให้มั่นใจใช้งบตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หลังสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครบทั้ง 78 คนแล้ว
นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชี้แจงว่า งบปี’69 นี้ไม่ต่างอะไรกับแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีมลพิษ ส.ว.ที่นั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะเหมือนกุมภกรรณในรามเกียรติ์ เราจะขวางน้ำดีหรือให้น้ำไป ถ้าจะขวางน้ำที่มีมลพิษ มีทั้งเศษสวะ วัชพืช อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าเราจะเป็นพญาชาละวันขวางมหานทีหรือไม่ หรือจะเป็นกุมภกรรณขวางน้ำหรือไม่ที่น้ำมีมลพิษ ถ้าเปรียบคนไข้ก็คือคนไข้โคม่าสมองตายแล้ว แต่ร่างกายยังทำงานอยู่ จะทำการุณยฆาตดีหรือจะต้องรักษาดี จรรยาบรรณทางการแพทย์ก็คงต้องรักษา ในแง่ กมธ.มีสองทางคือจะผ่านหรือไม่ผ่าน
นายอลงกตกล่าวต่อว่า ที่สำคัญเนื่องจาก กมธ.ไม่สามารถปรับลดปรับเพิ่มหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่การอภิปรายทั้ง 2 วัน รวมทั้งเอกสารรายงานของ กมธ.แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจต่องบประมาณที่มีความขี้เหร่อยู่ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยภาพของงบประมาณฉบับนี้แสดงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อยอดการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาค และสร้างความมั่นคงกับประชาชน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาพื้นที่
นายอลงกตกล่าวว่า ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับงบประมาณไปดำเนินการอาจดำเนินการได้ตามความจำเป็นหรือความต้องการของประชาชนตามงบประมาณที่ได้เขียนไว้ ถึงแม้การเขียนงบประมาณฉบับนี้ทาง กมธ.พยายามตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้มากนัก เพราะมีแต่ตัวเลขกลมๆ กับรายการโครงการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่สมาชิกกล่าวมาทั้งหมดทั้ง 78 คน รวมทั้งข้อสังเกตของ กมธ.ทั้ง 45 คน ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสาร และได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำส่งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงงบประมาณในปีต่อไป รวมทั้งใช้ในการกำกับดูแลงบประมาณ ปี’69 อย่างแน่นอน
“ดังนั้น จึงขอฝากรัฐบาลให้ติดตามเร่งรัดการจัดทำงบประมาณให้ทัน แต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ เมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการจะมีความชอบธรรมหรือไม่ในการใช้งบประมาณ ปี’69 ฉบับนี้” นายอลงกต กล่าว
จากนั้นเป็นการลงมติ โดยที่ประชุมมีเห็นชอบ 151 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 27 เสียง จึงถือว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี’69 ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ขั้นตอนจากนี้ส่งกลับรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ต่อไป
จากนั้นนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวขอบคุณ ส.ว.ที่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกมิติ พร้อมทั้งข้อคิดเห็น คำแนะนำ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกเสนอแนะ รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงดำเนินงานของหน่วยราชการ ในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายได้มากที่สุด
“ขอขอบคุณ กมธ.ทุกคนที่ร่วมมือในการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯฉบับนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการที่จะนำไปประกอบปรับปรุงดำเนินงาน ให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอให้ความมั่นใจว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ทำไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกคน” นายพิชัยกล่าว