การเมือง

วุฒิสภาผ่านงบฯ69 มติ 151 เสียง ‘พิชัย’ ขอบคุณส.ว. ขอให้มั่นใจรบ.ใช้ตามวัตถุประสงค์

‘วุฒิสภา’ ผ่านงบฯ69 ด้วยมติ 151 เสียง หลัง ‘อลงกต’ ฉะเป็นงบ ‘ขี้เหร่’ เหมือนแม่น้ำกกที่มีแต่มลพิษ ถาม รบ.รักษาการมีความชอบธรรมใช้งบ’69 หรือไม่ ขณะที่ ‘พิชัย’ ขอบคุณวุฒิสภา ขอให้มั่นใจใช้งบตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หลังสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครบทั้ง 78 คนแล้ว

นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชี้แจงว่า งบปี’69 นี้ไม่ต่างอะไรกับแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีมลพิษ ส.ว.ที่นั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะเหมือนกุมภกรรณในรามเกียรติ์ เราจะขวางน้ำดีหรือให้น้ำไป ถ้าจะขวางน้ำที่มีมลพิษ มีทั้งเศษสวะ วัชพืช อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าเราจะเป็นพญาชาละวันขวางมหานทีหรือไม่ หรือจะเป็นกุมภกรรณขวางน้ำหรือไม่ที่น้ำมีมลพิษ ถ้าเปรียบคนไข้ก็คือคนไข้โคม่าสมองตายแล้ว แต่ร่างกายยังทำงานอยู่ จะทำการุณยฆาตดีหรือจะต้องรักษาดี จรรยาบรรณทางการแพทย์ก็คงต้องรักษา ในแง่ กมธ.มีสองทางคือจะผ่านหรือไม่ผ่าน

นายอลงกตกล่าวต่อว่า ที่สำคัญเนื่องจาก กมธ.ไม่สามารถปรับลดปรับเพิ่มหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่การอภิปรายทั้ง 2 วัน รวมทั้งเอกสารรายงานของ กมธ.แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจต่องบประมาณที่มีความขี้เหร่อยู่ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยภาพของงบประมาณฉบับนี้แสดงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อยอดการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาค และสร้างความมั่นคงกับประชาชน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาพื้นที่

นายอลงกตกล่าวว่า ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับงบประมาณไปดำเนินการอาจดำเนินการได้ตามความจำเป็นหรือความต้องการของประชาชนตามงบประมาณที่ได้เขียนไว้ ถึงแม้การเขียนงบประมาณฉบับนี้ทาง กมธ.พยายามตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้มากนัก เพราะมีแต่ตัวเลขกลมๆ กับรายการโครงการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่สมาชิกกล่าวมาทั้งหมดทั้ง 78 คน รวมทั้งข้อสังเกตของ กมธ.ทั้ง 45 คน ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสาร และได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำส่งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงงบประมาณในปีต่อไป รวมทั้งใช้ในการกำกับดูแลงบประมาณ ปี’69 อย่างแน่นอน

ADVERTISMENT

“ดังนั้น จึงขอฝากรัฐบาลให้ติดตามเร่งรัดการจัดทำงบประมาณให้ทัน แต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ เมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการจะมีความชอบธรรมหรือไม่ในการใช้งบประมาณ ปี’69 ฉบับนี้” นายอลงกต กล่าว

จากนั้นเป็นการลงมติ โดยที่ประชุมมีเห็นชอบ 151 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 27 เสียง จึงถือว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี’69 ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ขั้นตอนจากนี้ส่งกลับรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ต่อไป

จากนั้นนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวขอบคุณ ส.ว.ที่ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกมิติ พร้อมทั้งข้อคิดเห็น คำแนะนำ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกเสนอแนะ รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงดำเนินงานของหน่วยราชการ ในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายได้มากที่สุด

“ขอขอบคุณ กมธ.ทุกคนที่ร่วมมือในการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯฉบับนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการที่จะนำไปประกอบปรับปรุงดำเนินงาน ให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอให้ความมั่นใจว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ทำไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกคน” นายพิชัยกล่าว