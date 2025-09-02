มนพร เผย ปชช.ผิดหวัง พรรคเพื่อไทยเจอคดีซ้ำๆ อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยได้สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ว่า แต่ละพรรคมีแฟนคลับเป็นของตัวเอง เวลานี้ยุบสภายังมาไม่ถึง ในฐานะ ส.ส.เขต จึงต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าขณะนี้รัฐบาลทำอะไรไปบ้าง และมีผลงานอะไรบ้าง
โดยเท่าที่สอบถามประชาชน รู้สึกผิดหวังที่พรรคเพื่อไทยต้องเจอคดีซ้ำๆ จึงอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ