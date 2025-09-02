ศาลรธน. แจงโปรดเกล้าฯตุลาการใหม่ ไม่มีผลคดีอิ๊งค์ ชี้ก่อนทำหน้าที่ต้องถวายสัตย์ฯ
วันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการโปรดเกล้าฯนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน นายปัญญา อุดชาชน ลงวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ เรื่องคุณสมบัติของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ขาดคุณสมบัติจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภา กัมพูชานั้น
รายงานข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่า ไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการประชุมและพิจารรณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตอนที่พิจารณานั้น แม้มีการโปรดเกล้าฯ แต่คำสั่งดังกล่าวก็ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อีกทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 16 กำหนดให้ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา
ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
จึงเท่ากับว่านายสราวุธ ยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อีกทั้งหากไม่ได้ร่วมพิจารณาคดีมาก่อน แม้จะมีการถวายสัตย์ฯแล้ว ก็ยังไม่สามารถร่วมเป็นองค์คณะพิจารณาวินิจฉัยได้
ด้านแหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญอีกคน ยืนยันว่าขณะนี้สำนักงานได้รับแจ้งว่ามีประกาศแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะมีประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ออกมาตรงกับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยนั้น แต่ตามขั้นตอนต้องรอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯก่อนเข้าทำหน้าที่ จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้
ดังนั้น คดีดังกล่าวตุลาการฯคนใหม่ จะไม่สามารถร่วมลงมติพิจารณาวินิจฉัยได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นตุลาการฯที่ร่วมพิจารณาคดีมาตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะมีผลกับการตัดสินคดีหรือไม่นั้น สำหรับตุลาการฯที่พ้นวาระ ต้องอธิบายว่า คดีดังกล่าวมีการพิจารณาคดี มีการทำคำวินิจฉัยส่วนตนมาก่อนที่จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นองค์คณะตุลาการฯชุดปัจจุบัน รวมทั้งนายปัญญา อุดชาชน ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีที่มีบางพรรคการเมืองจะมีการยื่นคำร้องยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความวินิจฉัยความชอบตามรัฐธรรมนูญนั้น ขอไม่ออกความเห็นดังกล่าว เพราะยังไม่มีการยื่นคำร้องหรือส่งหนังสือมาถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด