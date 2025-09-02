ด่วน! 20 ส.ส.เพื่อไทย เข้าชื่อด่วน บี้ศาลรธน. แจงปมตุลาการหมดวาระ ห่วงคำวินิจฉัย คดีอิ๊งค์มิชอบ  

20 ส.ส.เพื่อไทย เข้าชื่อด่วน บี้ศาลรธน. แจงปมตุลาการหมดวาระ ห่วงคำวินิจฉัยคดีอิ๊งค์มิชอบ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 20 ส.ส.เพื่อไทย นำโดย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานวิปรัฐบาล ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 17/2568 กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เสียงวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือระบุว่า เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป แทน นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายสราวุธ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม แล้ว
แม้ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 จะบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมญที่พันจากตำแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ก็ตาม แต่เนื่องจากเรื่องพิจารณาที่ 17/2568 เป็นคดีที่มีความสำคัญกับการวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ ดังนั้น เมื่อได้รับทราบถึงการมีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายสราวุธ แทนนายปัญญา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงไม่ควรที่จะให้ นายปัญญา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เข้าพิจารณาคดีที่มีความสำคัญดังกล่าวด้วย
ดังนั้น การที่นายปัญญาได้ร่วมพิจารณาและลงมติดังกล่าว จึงอาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการพิจารณา และวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีมติให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 กรณีที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือที่ สว 0008/0444 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง การแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถึงสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแจ้งให้ทราบว่า มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรายชื่อท้ายคำร้องฉบับนี้ เห็นว่า กระบวนพิจารณา และการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 อาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย จึงขอความกรุณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดส่งคำร้องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ผลเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญควรจะพิจารณาด้วยว่า เหตุใดกระบวนการส่งพระบรมราชโองการไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงล่าช้าเกินกว่าเหตุ ผู้รับผิดชอบมีเจตนาจะจัดส่งให้ล่วงเลยเวลา วันที่ 29 สิงหาคม 2568 อันเป็นวันที่พระบรมราชโองการมีผลใช้บังคับหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ตุลาการคนเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วยังจะมีสิทธิวินิจฉัยคดีได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการรับสนองพระบรมราชโองการกับผู้ร้องในคดีนี้เป็นบุคคลคนเดียวกัน