ภูมิใจไทย วางไทม์ไลน์ 120 วัน ยุบสภา – แก้รัฐธรรมนูญ ‘อนุทิน’ เก็บตัวไม่เข้าพรรค

ภูมิใจไทย วางไทม์ไลน์ 120 วัน ยุบสภา เปิดโรดแมปแก้รัฐธรรมนูญ – พ.ร.บ.กระจายอำนาจ – แก้ชายแดนไทยกัมพูชา ตามเงื่อนไขคุยพรรรคส้ม ส่วน “อนุทิน” เก็บตัวไม่เข้าพรรค
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ส.ส. และสมาชิกพรรค ทยอยเดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค อาทิ นางสุขสมรวย วันทนียกุล ส.ส.อำนาจเจริญ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เพื่อเกาะติดแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล หลังพรรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้เดินทางเข้าพรรคในวันนี้
ทั้งนี้ รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า วันนี้มีการประชุมของกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางนโยบายที่จะเริ่มดำเนินการภายใน 120 วัน หลังจากแถลงนโยบาย รวมถึงกรอบการลงพื้นที่ของฝ่ายบริหาร หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ซึ่งจะเน้นไปในพื้นที่ภัยพิบัติ และจังหวัดที่มีปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกๆ
ส่วนการขับเคลื่อนวาระงานในสภาจะเร่งบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับพรรคประชาชน ซึ่งก็ยืนยันว่า จะดำเนินการให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ได้ร่วมกำหนดไว้ และยังจะพิจารณาปลดล็อกฎหมายการกระจายอำนาจท้องถิ่น