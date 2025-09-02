ทักษิณ รับผิด ไว้ใจธรรมนัส มากเกินไป ส.ส.เพื่อไทย ถามตรงๆ ทำไมถึงโดนหลอกตลอด

“ทักษิณ” รับผิด ไว้ใจ “ธรรมนัส” มากเกินไป พท.รวมเสียงถามศาลรธน. ตุลาการหมดอายุฟัน “อิ๊งค์”
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย ว่า ช่วงค่ำวันที่ 1 กันยายน ส.ส.พรรคเพื่อไทยประมาณ 10 คน ได้นัดเลี้ยงสังสรรค์ให้ นายฉลาด ขามช่วง ที่ได้รับเลือกให้เป็นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 เมื่อเรื่องรู้ถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นายทักษิณจึงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายฉลาดด้วย โดยในวงรับประทานอาหาร นายทักษิณพูดถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นำพรรคกล้าธรรม ถอนตัวจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยยอมรับผิดว่า “ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส มากเกินไป พี่ผิดไปแล้ว พี่ดูคนผิด” ทำให้ ส.ส. ที่ร่วมวงอยู่นั้นสวนทันทีว่านายทักษิณ โดนคนหลอกตลอด ซึ่ง ส.ส.ที่ร่วมวง ต่างเห็นตรงกันว่า ไม่เคยเห็นนายทักษิณยอมรับผิดแบบนี้มาก่อน เห็นได้ว่านายทักษิณได้แสดงท่าทีรู้สึกผิดมาก พร้อมกันนี้ ส.ส.ก็ได้ระบายถึงการทำงาน การบริหารภายในพรรค ที่พรรคไม่ค่อยดูแลคนที่สอบตก หรือ ส.ส.อาวุโส ที่ถูกละเลยไป โดยนายทักษิณก็รับปากว่าจะช่วยดูให้ ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องรอดูพรรคประชาชนว่าจะเลือกอย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวงหารือยังได้พูดถึงกรณี ที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน พ้นหน้าที่ และมีตุลาการ คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ในวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันพิจารณาคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ พอดี แม้จะเป็นการทำความเห็นของตุลาการฯ ที่เข้ามาใหม่ แต่ก็ไม่มีผลทำให้ผลการตัดสินเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้ให้ฝ่ายกฎหมายยืนเรื่องต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ โดยประเด็นนี้ จะทำให้พรรคเพื่อไทย มีเวลาแก้ปัญหาเรื่องการเลือกนายกฯ มีเวลาในการเจรจาเตรียมพร้อมมากขึ้น