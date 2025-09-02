ประเสริฐ ยัน ไม่มีชื่อ บิ๊กตู่ เป็นทางเลือกพท.ไม่ตอบ ส.ส.ยื่นตุลาการศาลรธน.หวังยื้อเวลา

ประเสริฐ ชี้ 3 ทางเลือก ตั้งรัฐบาล ชี้ ถึงทางตัน ยุบสภา ยัน ไม่มีชื่อ “ประยุทธ์” เป็นทางเลือกพท. เลี่ยงตอบสส.ยื่นสอบตุลาการศาลรธน.หวังยื้อเวลา
วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทย อาจเลือกการยุบสภา เป็นทางออกในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่า อำนาจตัดสินใจยื่นยุบสภาเป็นของนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และล่าสุดยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ โดยต้องรอผลการหารือของพรรคประชาชนก่อน ซึ่งยังไม่ได้ให้คำตอบถึงกรอบระยะเวลามา โดยคงรอได้เพียงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อถามกรณีที่ส.ส.เพื่อไทย เข้าชื่อยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบกรณีที่มีตุลาการศาลธรรมนูญ ที่ครบวาระ ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการยื้อเวลาตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า มีหลายทางเลือก คือ พรรคประชาชนโหวตให้พรรคเพื่อไทย หรือพรรคประชาชนโหวตให้พรรคภูมิใจ หรือไม่โหวตให้ใครเลย และหากถึงทางตันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ
ส่วนสถานการณ์ขณะนี้จะบีบให้พรรคเพื่อไทย ต้องเลือกยุบสภาหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ ที่พรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง ส่วนจะมีการเสนอให้เลือกแคนดิเดตรัฐมนตรี ของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่ทั้งพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทย ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
เมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทย จะสนับสนุน ชื่อพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า “ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ รับรองไม่มี”