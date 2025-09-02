ด่วน!! พรรคประชาชน เคาะแล้ว โหวต อนุทิน เป็นนายกฯคนที่ 32 นัดลงนามที่สภาพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการของพรรคประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ กรรมการบริหารพรรคทยอยเดินทางเข้ามาที่พรรค โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน มาถึงตั้งแต่ 09.30 น. แต่ในวันนี้ไม่ได้เข้าประตูด้านหน้าพรรค ที่มีสื่อมวลชนจำนวนมากมาติดตามความเคลื่อนไหวอยู่
โดยนายณัฐพงษ์เข้าบริเวณประตูด้านหลัง และยิ้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเข้าไปภายในอาคารทันที ขณะเดียวกัน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค ซึ่งถือเป็นแกนนำพรรคคนสำคัญอีกหนึ่งคนก็เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค เข้าบริเวณประตูด้านหลังเช่นกัน
โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรคและกรรมการบริหารพรรคประจำสัปดาห์ ซึ่งวาระสำคัญคือการมีมติเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคประชาชน ภายหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับความคิดเห็นของ ส.ส.ภายในพรรคไปแล้ว แม้จะมี ส.ส.เข้ามา 90 คน
ส่วนที่เหลือติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการหรือในพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ได้ให้ ส.ส.แต่ละคนฝากข้อความไว้ถึงข้อกังวลและข้อสังเกต เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคไปถกเถียงกันต่อ รวมถึงทางพรรคประชาชนก็ได้ส่งข้อความผ่านบรอดแคสต์ ทั้งไลน์ OA และ SMS เพื่อเปิดรับฟังเสียงสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ด้วย
หลังจากรับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้ กรรมการบริหารพรรคก็ได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาหารือกัน ก่อนจะนำมาประชุมในวันนี้
ทั้งนี้ ความคิดเห็นในที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย เกี่ยวกับแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขของพรรค ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย หรือไม่โหวตใครเลย ภายใต้โจทย์ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยมีรายงานว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะโหวตเลือกไปทางพรรคภูมิใจไทย แต่จะยังไม่มีมติจนกว่าวิป 2 ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ได้
ล่าสุด ในช่วงเย็น มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทางพรรคประชาชนมีมติจะโหวตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ คนที่ 32 โดยในช่วงเช้าวันที่ 3 ก.ย. แกนนำทั้ง 2 พรรคจะไปลงนามข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 พรรค ที่รัฐสภา