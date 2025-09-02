ด่วน!! เลื่อนเคาะโหวตใครเป็นนายกฯ เป็นพรุ่งนี้ ปชน. เผยรอความเห็นสมาชิกพรรค
เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 2 กันยายน ที่พรรคประชาชน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ร่วมแถลงผลการประชุมของพรรคประชาชน โดยนายปกรณ์วุฒิระบุว่า กำลังรอความเห็นจากสมาชิกพรรค และจะโหวตเลือกว่าจะตัดสินใจอย่างไรในวันพรุ่งนี้ โดยจะเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยตอนนี้สมาชิกพรรคมี 1 แสนคน มีคนเสนอมาแล้ว 2 หมื่น ยังรออีก 8 หมื่นคน
ทั้งนี้ พรรคประชาชนได้โพสต์เอ็กซ์ว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะเดินทางมาที่พรรคประชาชนในเย็นวันนี้นั้น พรรคประชาชนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ส่วนการตัดสินใจว่าผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจะโหวตให้ผู้ใดนั้น กรรมการบริหารพรรคจะมีการประชุมตัดสินใจในวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 โปรดรับฟังข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของพรรคประชาชนเท่านั้น