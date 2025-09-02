ด่วน! ภูมิธรรม แจงขั้นตอนยุบสภา รอความชัดเจน ปชน.จับมือภูมิใจไทย เมื่อไหร่ว่ากัน
เมื่อเวลา 17.25 น.วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนมีมติยกมือสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า เขาเพิ่งแจ้งมาว่าไม่จริง ไม่มีการนัด ไม่มีการเจอ แล้วจะไปพูดในสิ่งที่เลื่อนลอย พรรคประชาชนเขาบอกแล้ว
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนระบุให้รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 3 ก.ย.เท่านั้นก็จบ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่แน่ เขาบอกไม่เกี่ยว ยังไม่ได้ตัดสินใจ เมื่อถามย้ำว่า ถ้าข่าวจับมือเป็นความจริง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีถ้า ไม่มีเป็นจริง
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้ว นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนต่อไป แต่ต้องรอความชัดเจนก่อนว่าอะไรเป็นอะไร
เมื่อถามย้ำว่า ได้เตรียมยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่เตรียม ยังไม่ได้เตรียม ผมบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเลย ให้เขาประกาศจับมือกันเมื่อไหร่แล้วค่อยมาว่ากัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคประชาชนประกาศจับมือกับภูมิใจไทยเมื่อไหร่จะยุบสภาทันทีใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า “ไม่ ยังไม่คิดอะไรเลย อย่าเพิ่งไปไกล”