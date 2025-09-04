การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม
ผู้เขียนชโลทร

…น้ำท่วมหนักแถว “เพชรบูรณ์-พิษณุโลก” และอีกหลายจังหวัดแถบนั้น ชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนสาหัสไปทั่ว ความช่วยเหลือจากภาครัฐในความทุกข์ยากเป็นเรื่องจำเป็น แต่การเมืองที่ “การช่วงชิงอำนาจ” แสดงบทบาทไม่หยุดหย่อน ทั้งที่ควรพักผ่อนปล่อยให้ “รัฐบาลทำงานไปตามวาระ”

…ประเทศที่เจริญแล้ว เวลาช่วงชิงอำนาจเล่นหนักกันเฉพาะ “ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง” หลังจากนั้น พรรคไหนได้เป็นรัฐบาล “ปล่อยให้ทำงานดูแลประเทศชาติ ประชาชนเต็มที่” แต่ประเทศไทยเรา เพราะ “การแย่งอำนาจซ้อนกันหลายมิติ” ผ่านระหว่างพรรคการเมือง ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ยังต้องเผชิญการปะทะระหว่าง “อำนาจประชาชน” กับ “รัฐพันลึก” เป็น “นิติสงคราม” ที่มี “องค์กรสถาปนา” ที่ออกแบบไว้เป็นอาวุธ เข้าห้ำหั่น จน “รัฐบาลไม่มีอันได้ทำงานทำการ” ท่ามกลางสารพัดปัญหาสุมรุมสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหนักหน่วง

…เมื่อเขียนบทให้ตัวเองเป็น “ผู้เลือก” ว่าจะให้ ชัยเกษม นิติสิริ หรือ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะคิดว่าจะบังคับเกมไปสู่ “ยุบสภาเลือกตั้งใหม่” โดยมีข้อตกลง ตั้ง “ส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ”จาก “พรรคฝ่ายค้าน” กลายเป็น “ศูนย์กลางอำนาจตัดสิน” ทำให้ “พรรคประชาชน” ถูกกดดันหนักจาก “สมาชิกพรรค” ที่เสียงแตกละเอียด

…ขณะที่ “เพื่อไทย” ยังเล่นการเมืองแบบ ทักษิณ ชินวัตร คือหาทางเป็น “ผู้กำหนดกติกาในเกม” ด้วยการต่อเติม “TOR” จากที่ “พรรคประชาชน” เสนอ ไม่ว่าจะเป็น “ขยายแก้รัฐธรรมนูญ” จากแค่ “ตั้ง ส.ส.ร.” เป็นการใส่ “รธน.40” เข้ามา และเติม “MOU ปัญหาไทย-กัมพูชา” เข้าไป ทำให้ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขยายลามไป เพิ่มความยุ่งยาก แถม “อารมณ์ค้างจากความคิดเป็นคู่แข่งทางการเมือง” ทำให้ “สมาชิกหลายคนในทุกระดับ” ตั้งแต่ “นายแบก-นางแบก” จนถึง “ส.ส.บางคน” ออกมาแสดงท่าทีที่ยังอด “เชือดเฉือน ประชดประชัน” ให้เสียอารมณ์การเจรจาไม่หยุด จนภาพในความรู้สึกแรก “ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่อง”

…อีกทางหนึ่ง “เพื่อไทย” สร้างแรงกดดัน ด้วยการเปิดประเด็น “ความชอบธรรมในพฤติกรรมของภูมิใจไทย” ไม่หยุดหย่อน ให้เห็นการเลือก “อนุทิน” เป็นการที่ “พรรคประชาชน” เลือกที่จะมีส่วนร่วม “สร้างความเลวร้ายให้ประเทศ” ถึงขั้นชี้ให้เห็นว่าบีบให้ “ยุบสภา” นำสู่สถานการณ์ยุ่งยาก ที่เสี่ยงต่อการเปิดทางนำการเมืองสู่ “นอกระบบ” เท่ากับโยนความรับผิดชอบหนักให้ “พรรคประชาชน” ที่ประเด็นที่จะถูกถล่มใน “ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง”

…แต่ทาง “ภูมิใจไทย” เหมือนเล่นตามเกม “พรรคประชาชน” ทุกอย่าง ด้วยการประกาศพร้อมรับ “TOR” อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากมองลึกลงไป “ไม่ใช่เลย” เพราะหลังจาก “รับข้อเสนออย่างง่ายดาย” คีย์อำนาจ “ภูมิใจไทย” เดินเกมเหมือน “ก้าวข้ามพรรคประชาชน” ได้แล้ว การจัดการให้ ธรรมนัส พรหมเผ่า-สุชาติ ชมกลิ่น นำ “พรรคกล้าธรรม” และ “ปีก 18 เสียงรวมไทยสร้างชาติ” ย้ายขั้ว แถมด้วย “งูเห่าเพื่อไทย” ว่อนด้วยข่าวลือ เรื่อง “อาวุธ” สำคัญที่จี้ขมับให้ต้องตัดสินใจแบบ ปฏิเสธไม่ได้

ADVERTISMENT

…ไทม์ไลน์ที่ ธงทอง จันทรางศุ ที่ขยายจาก “4 เดือนยุบสภา” ตามข้อเสนอของ “พรรคประชาชน” ไปเป็น “9 เดือนถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น” จนกว่า “รัฐบาลใหม่” จะถวายสัตย์ การเมืองนับจากนี้ อย่าว่าแต่ “ประชาชนทั่วไป” ที่เกิดความรู้สึกว่า “นักการเมือง และพรรคการเมือง” เป็นพวกไว้ใจไม่ได้ พร้อมจะตระบัดสัตย์ ทรยศต่อสัญญาประชาคมเท่านั้น กระทั่ง “พรรคการเมือง และนักการเมือง” เอง ยังหมดสิ้นความไว้เนื้อเชื่อใจในกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างรู้เท่าทันกันว่า “ไว้ใจไม่ได้ ไม่ว่าใคร” การเมืองแบบนี้ เสี่ยงต่อความล่มสลายใน “ศรัทธาประชาธิปไตย” ประหลาดที่ “นักการเมืองส่วนใหญ่ไม่สำนึก”

พบปะ – ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ เครือมติชน นำคณะ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจกับ ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ร้านหงเป่า สาขาคิงสแควร์
เปิดงาน – ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผช.รมต.ประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน TICA Connect ครั้งที่ 10 จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ บจก.สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change” ในงานยังมีนิทรรศการภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ ณ Living Hall ชั้น 3 และ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
ลงนาม – อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย วิภาดา ดวงรัตน์ และเหมวรรณ พูนผล กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ อธิการบดี รศ.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย และ รศ.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารบิ๊กซี เฮ้าส์ เมื่อเร็วๆ นี้
สนับสนุน – สุภรณ์ เด่นไพศาล ผอ.อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย และโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผช.ผอ.ฝ่ายกีฬา บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมมอบลูกวอลเลย์บอลให้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนบริบูรณ์สิงห์ ภายใต้แคมเปญ “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME” ที่สนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ณ สนามกีฬาอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กทม. เมื่อเร็วๆ นี้

เช็กอิน – จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวโปรเจ็กต์พิเศษ “เช็กอินกินเที่ยว กับ Grab Now Go Around” ดึง 5 ศิลปินไทยชื่อดังร่วมสร้างผลงานศิลปะจุดเช็กอินใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลัก ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต และกรุงเทพฯ โดยมี วรรณภา เกียรติพงษาผอ.ภูมิภาคภาคกลาง ททท., อารักษ์ อ่อนวิลัย, ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์, วริษฐา จงสวัสดิ์, ชนิดา อารีวัฒนสมบัติและเศรษฐพร ก่อวาณิชกุล ร่วมงาน ณ The Corner House Bangkok เมื่อเร็วๆ นี้
ช้อปตัวแม่ – ขวัญแก้ว สิริจินดา, มณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์ และภวิกา ศรีแสงนาม จัดแคมเปญ “ช้อปตัวแม่ 2025” สุดยิ่งใหญ่ รวมแบรนด์แฟชั่น 90 แบรนด์ดังครอบคลุมทุกสไตล์ให้เลือกช้อปได้เต็มอิ่ม ยกระดับประสบการณ์แฟชั่นช้อปปิ้งพร้อมกันที่ศูนย์การค้า 28 สาขาทั่วประเทศ โดยมี พรวดี โรจน์รุ่งสัตย์, นงลักษณ์ จิตต์เจนการ, ณัฐนันท์ วัฒนวงศ์ศรี, พิชญ์สินี อัศวอดิเรกกูล และอภิญญา โรจนวรกุล ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้