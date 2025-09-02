การเมือง

สรวงศ์ โพสต์แจง ยังไม่ทูลเกล้าฯ ยุบสภา ย้ำ สิ่งสำคัญคือคืนอำนาจให้ประชาชน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 กันยายน จากกรณี นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์กรณียุบสภาว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือไม่ ว่า กระบวนการได้ดำเนินการไปแล้ว รอดูว่าจะอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่ คือพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ

ผู้สื่อข่าวยังได้ถามว่า กระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทูลเกล้าฯใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ทางนายภูมิธรรมได้วางแผนและดำเนินการอยู่ ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน

เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการที่ว่าคือ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ยุบสภาใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ใช่ครับ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่การออกมาขู่ ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด นายสรวงศ์ย้ำว่า รายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรม

ล่าสุด นายสรวงศ์โพสต์เฟซบุ๊กว่า “เห็นข่าวหลายสำนักพาดหัวว่าตนให้สัมภาษณ์ว่ากระบวนการการยุบสภาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ต้องขอเรียนว่าสิ่งที่หมายความถึง คือการคืนอำนาจให้ประชาชน เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ขอเรียนว่า การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ ส่วนขั้นตอนขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการครับ ย้ำว่ายังไม่มีการทูลเกล้าฯ ใดๆ ทั้งสิ้นครับ”

