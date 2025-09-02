ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ พรรคภูมิใจไทย ปรับโลโก้-สมัครสมาชิก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ลงนามโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีเนื้อหาดังนี้
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 9 กันยายน 2567 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย จำนวน 15 คนนั้น บัดนี้ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2568 พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568 มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568
ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคภูมิใจไทยประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568 ได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทยเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(1) พรรคภูมิใจไทยใช้เครื่องหมายเป็นรูป
(2) มีคำอธิบาย ดังนี้
ชื่อ พรรคภูมิใจไทย หมายถึง การดำเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นในวิถีความเป็นไทย ภาพประเทศไทยบนรูปหัวใจสีน้ำเงิน หมายถึง ความรักชาติ จรรโลงศาสนา และเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทั้งชาติอันมีหัวใจดวงเดียวกัน อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 54 ของข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้าน และคำรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด โดยให้ยื่นต่อสำนักงานใหญ่ของพรรค สำนักงานสาขาพรรค หรือต่อตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรืออาจยื่นใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดก็ได้”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 126 ของข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2561
“ข้อ 126 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นที่สุด”
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน