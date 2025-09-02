เช็ก มติครม. 2 กันยายน 2568 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้ง โยกย้าย หลายตำแหน่ง อาทิ
1.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายปณิธี ธัมมวิจยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
2. นายสุชาติ เจนเกรียงไกร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป
2.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สงป.
2. นายน้อง เจริญนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานผู้อำนวยการ สงป. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สงป.
3. นางสาวประนิอร เตียวตรานนท์ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 สงป. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สงป.
4. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ สงป. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สงป.
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นต้นไป
3.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้
1. ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ ดังนี้
(1) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
(2) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
(3) นายพิชัย ชุณหวชิร
(4) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก่อน
4.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย)
2. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
3. นายชื่นชอบ คงอุดม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
4. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย ชุณหวชิร)
5. นายฉัตริน จันทร์หอม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(รองนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
6. นายกฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวจิราพร สินธุไพร)
7. นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8. นายธเนศ กิตติธเนศวร ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายชูศักดิ์ ศิรินิล)
9. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวจิราพร สินธุไพร)
10. นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุชาติ ตันเจริญ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
5.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองจำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายจักรพงษ์ แสงมณี ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2. นายสมคิด เชื้อคง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
3. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
4. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
5. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
28.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ด้านการทหาร
2. พลเรือเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สนิทใจ ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
4. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ด้านกฎหมาย
5. นายธัชพล กาญจนกูล ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี หรือ การงบประมาณ
6. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ด้านการลงทุน การพาณิชย์ หรือการค้า
ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
29.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ดังนี้
1) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท
2) นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป
30.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอโอน พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงแรงงาน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญรายดังกล่าวแล้ว
31.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายคุณดร งามธุระ กรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแทนนายชยธรรม์ พรหมศร ประธานกรรมการที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
36.คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอัครพล ลีลาจินดามัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวส. ทั้งนี้ ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป