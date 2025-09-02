ยิ่งชีพ แนะปชน. รอศาลชี้ชัดๆ ประชามติกี่ครั้ง แล้วค่อยเลือก ห่วงเจอตุกติก แผนทำรธน.ใหม่

ยิ่งชีพ ไอลอว์แนะปชน. รอศาลชี้ให้ชัด ประชามติกี่ครั้ง แล้วค่อยเคาะเลือก โหวตแดงหรือน้ำเงิน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชน กำลังหาข้อสรุปว่า จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า พรรคประชาชนควรรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 กันยายน ก่อนแล้วค่อยจัดทำแผนการไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ ที่มีรายละเอียดร่วมกันว่า ทั้งสองทางเลือกมีทางไหนเป็นไปได้จริงกว่า แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ ถ้าใครรีบอยากโหวดนายกฯก่อน ก็ให้เปิดสภาลงมติไปก่อน ให้เห็นว่าเสียงมันไม่ถึง จะได้เห็นว่า ใครมีเท่าไรกันแน่จริงๆ ให้ประชาชนเข้าใจกับตาว่า ถ้าพรรคประชาชนไม่โหวต ผลมันจะเป็นยังไง แล้วค่อยมาเริ่มทำงานใหม่ ไม่ต้องไปรีบตามเขา ไม่รู้รีบทำไม
ก่อนหน้านี้ นายยิ่งชีพ โพสต์ถึงข้อเสนอให้พรรคประชาชนรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 กันยายน ว่า สำหรับพรรคประชาชนแล้ว ไม่ว่าจะโหวตน้ำเงิน หรือโหวตแดง ถึงจะทำเท่ๆ ไม่ขอร่วมรัฐบาลไม่เอาเก้าอี้และผลประโยชน์ แต่การไปค้ำบัลลังก์ให้ใครก็เสียคะแนนอยู่ดี
ถ้าโหวตแดง ก็จะเสียคะแนนจากกลุ่มเหลืองเก่า กลุ่มที่เกลียดชินวัตรมากๆ ที่อาจจะทนเลือกพรรคส้มได้ มองข้ามเรื่อง 112 ไปก่อน แต่เพียงขอหาตัวเลือกใหม่มาแทนทักษิณ คนกลุ่มนี้ไม่รู้มีเท่าไร แต่ก็พอสมควรเลยล่ะ ถ้าพรรคประชาชนไปโหวตแดงรอบนี้ คนเหล่านี้คงจะหนีไปโหวตภูมิใจไทย
ถ้าโหวตน้ำเงิน ก็จะเสียคะแนนกลุ่มก้าวหน้าแบบ Radical ที่ไม่เอาอนุรักษ์นิยม ไม่เอาการเมืองบ้านใหญ่ ไม่เอากลุ่มที่เคยสนับสนุนประยุทธ์ หรือพวกที่จับมือกันเป็นรัฐบาลรอบที่แล้ว คนกลุ่มนี้ไม่รู้มีเท่าไร พวกเขา (กู) จริงๆ ยังไม่มีทางเลือกหนีไปโหวตพรรคอื่นที่ไหน แต่พวกเขาจะมีความหวังในการเมืองน้อยลง กระตือรือร้นออกมาแสดงตัวน้อยลง บรรยากาศเลือกตั้งหน้าจะไม่สนุก
ทั้งสองทางจะพอแก้ตัวและเรียกคะแนนได้บ้าง ถ้าหากเลือกดีลใดดีลหนึ่งแล้วเดินหน้าไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ตุกติกไม่ยัดไส้สสร. ไม่เล่นแง่ล็อกคำถามประชามติ หรือจัดกระบวนการประชามติแบบแปลกๆ ให้มันล่มตั้งแต่แรก หรือติดขัดนั่นนี่จากความไม่จริงใจ แบบนั้นพรรคประชาชนจะ “เสียค่าโง่” นอกจากเสียแต้มแล้ว เสียหน้า เสียความไว้วางใจ เอาอำนาจรัฐไปโยนใส่มือคนอื่นแล้วยังไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญอีก ซึ่งทั้งสองสีที่จะต้องเลือกก็มีแนวโน้มลากไปทางนี้ทั้งคู่
ในพรรคประชาชน มีส.ส. 140 คน มีกรรมการบริหาร มีคนมากมาย จะคุยกันยังไงให้รู้เรื่องในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้?? เชื่อว่า ต้องเห็นต่างกันสุดขั้วแน่ๆ แค่เอาคนมากองกันก็เต็มห้องแล้วพูดคนละสามนาทีก็เต็มวันแล้ว คิดแล้วก็เสียวระบบการตัดสินใจ ถ้าจะใช้การหาฉันทามติ คงแทบเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะใช้วิธีโหวตโดยส.ส. น่าจะพังนะข้างมากลากไป ถ้าจะให้กรรมการบริหารพรรคตัดสินใจ แล้วทุกคนต้องโหวตตาม เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน แตกกัน มีงูเห่าอีก
คิดทางไหนก็ยากไปหมด การจะตัดสินใจก็ยาก การจะโหวตก็เสียหาย ทางที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับพรรคประชาชนก็คือให้น้ำเงิน แดง ไปตกลงใหม่ทำดีลปีศาจแล้วจับมือกันเองพรรคส้มไม่เอี่ยวด้วย แต่เขาคงจะไม่ยอมยุบสภา ไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญ แบบนั้นพรรคประชาชนจะไม่เสียคะแนน จะยังคงเล่นบทหล่อต่อไปได้ แต่ประเทศจะเสียหาย
ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ อยู่ที่เงื่อนไขในรายละเอียดของพรรคประชาชนด้วย เรื่องการยุบสภาสี่เดือนทั้งสองสีทำเป็นยอมรับกันแล้ว แต่เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ข้อเสนอเท่าที่เปิดสู่สาธารณะยังขาดรายละเอียดอีกมากแล้วอาจจะนำมาซึ่งอันตราย พรรคประชาชนต้องกล้าเปิดโต๊ะชวนคุยและทำข้อตกลงในรายละเอียดก่อนที่จะไปยกมือให้เขา ถ้าชวนทำกันลึกๆ แล้ว ทั้งน้ำเงินและแดงอาจถอยทั้งคู่ก็ได้ แบบไม่เอาแล้วไอ้พรรคหัวชนฝานี่ เช่น
1. ให้มีสสร. ต้องมาจาการเลือกตั้ง 100% ห้ามแอบแต่งตั้ง อันนี้เพื่อไทยน่าจะรับอยู่แล้ว แต่เสนออีกหน่อยก็ได้ว่า ร่างที่ค้างอยู่สองฉบับจากทั้งส้มทั้งแดงให้รับวาระหนึ่งให้หมด
2. ให้คำถามประชามติเปิดกว้าง ห้ามล็อกหมวด 1-2 ในคำถาม (คือจะไปล็อกชั้นรายละเอียด ตอนแก้ 256 ก็ได้ แต่อย่าตั้งคำถามประชามติให้ซ้ำซ้อน)
3. ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่บังคับ ก็ไม่ต้องทำประชามติครั้งแรก เดินหน้าโหวตแก้ 256 เลย อันนี้ภูมิใจไทยน่าจะไม่อยากรับ เพราะพูดมาตลอดว่าจะต้องทำประชามติสามครั้ง
เมื่อยื่นข้อเสนอไปทำนองนี้ ซึ่งจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ได้สุดโต่งอะไรเลย มันเป็นกระบวนการปกติธรรมดาๆ มากๆ ที่เป็นประชาธิปไตย แต่ก็คิดว่า น้ำเงินและแดงก็จะไม่กล้าขยับแล้ว จะถอยมือออกแบบกลัวโดนน้ำร้อนลวก เพราะเงื่อนไขตอนนี้มันเบาๆ ลอยๆ อยู่แค่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ (ใครก็รับๆไปก่อนได้ เขาพูดกันมาหลายรอบแล้ว) และให้ทำประชามติอย่างช้าพร้อมเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้กำหนดรายละเอียด แต่ใช้วิธีโยนอำนาจใส่มือศัตรูไปก่อน ให้ครม. ใหม่ไปกำหนดรายละเอียด เขาอาจจะเล่นแง่ในกระบวนการได้หลายกลเม็ดมาก เช่น การตั้งคำถามแปลกๆ รัฐบาลไม่รณรงค์ ไม่ให้ข้อมูลประชาชน หรือรณรงค์ให้ประชาชนโหวตคว่ำ หรือทำอะไรที่มันน่าเกลียดๆ เพื่อให้มันไม่ผ่านก็ได้
ขอยืนยันเรื่องที่พูดมา 100 รอบแล้วว่า การจะทำประชามติถ้าจะทำในจังหวะและเงื่อนไขที่มันตุกติกแปลกๆ ไม่ทำเลยจะดีกว่า ถ้าบรรยากาศยังไม่พร้อม การเมืองยังไม่เปิด มีคนพร้อมจะโกง ก็อย่าทำจะดีกว่า กลัวแต่จะเจอการหาเรื่องพากันเข้ารกเข้าพงไปอีก
เราพอจะเดาจากทิศทางลมๆแล้งๆได้บ้างว่า ทั้งสีน้ำเงินและสีแดงอยากปิดเกมไว อยากตั้งรัฐบาลใหม่ไว อยากจะโหวตวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 แล้วรีบเข้าไปเป็นเจ้าภาพจัดการงานใหญ่ที่รออยู่ แต่พรรคประชาชนไม่ได้จำเป็นต้องรีบ ถ้าตกลงรายละเอียดไม่ได้ก็รอก่อน เสนอไปให้โหวต วันที่ 10 กันยายน 2568 ถัดไปอีกพุธหนึ่งก็ได้ หรือ 11 ได้ก็ดีรอฟังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ตกลงรายละเอียดกระบวนการข้างหน้าให้ชัดแจ้งกันก่อน ระหว่างนี้ใช้เวลาค่อยๆ ยื่นเงื่อนไขในรายละเอียดให้ทั้งสองพรรครับ ถ้ามีฝ่ายหนึ่งรับได้จริงค่อยน่าเดินต่อ ถ้าไม่มีใครกล้ารับก็จะเห็นเอง
ถ้ายื้อสักนิด เล่นตัวอีกสักหน่อย อาจจะได้เห็นว่าทั้งสองพรรคจะทนรอไม่ไหว และจะค่อยๆ เผยธาตุแท้ที่ไม่ได้งดงามนักออกมามากกว่าที่เห็นสวยๆ หล่อๆ กันในวันสองวันนี้ แล้ววันนั้นค่อยตัดสินใจอีกที