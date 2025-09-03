ปชน.แถลงกก.บห.เคาะชื่อนายกฯวันนี้ สะพัดส.ส.หนุนอนุทิน พท.ยันยังไม่ทูลเกล้ายุบสภา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สส.ของพรรค ถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า ไม่มีมติ เป็นการรับฟังความเห็น ส.ส. ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายนพรรคส่งข้อความให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศราว 1 แสนคน ให้ความเห็นต่อการเลือกนายกฯ ณ ตอนนี้มีสมาชิกจำนวนมากให้ความเห็นมาแล้ว ในการประชุมวันนี้ ยังเปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรคต่อ มีการประชุมของกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารของพรรค เพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายในวันที่ 3 กันยายนว่า จะโหวตเลือกนายกฯท่านใด
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ส.ส.ทุกคนเข้าใจดี เข้าใจตรงกันหมดว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่าย ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่านี่ไม่ใช่การเลือกนายกฯที่ดีที่สุด แต่เป็นการเลือกนายกฯที่มีโอกาสนำไปสู่การยุบสภาฯ และการแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด เราเข้าใจตรงกันประเด็นนี้แล้ว แต่ความเห็นยังหลากหลายอยู่ และไม่ทราบว่าใครปล่อย ไม่ทราบเจตนา
นายพริษฐ์ กล่าวว่า“พูดย้ำอีกครั้ง เราไม่ไว้วางใจทั้งคู่ เราไม่ได้เอาความรู้สึกเป็นตัวตั้ง อดีตเราไม่ลืม แต่ไม่เอามาเป็นปัจจัยตัดสินใจ เราพยายามตัดสินใจเพื่อออกแบบกลไกที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ และดูทางเลือกไหนให้เราควบคุมการรักษาสัญญาได้ดีที่สุด สิ่งที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดคือการรอ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้ เรายืนยันว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะประชุมกัน และเราเดินหน้าสู่การเลือกนายกฯคนใหม่ตามขั้นตอนกฎหมาย”
นายพริษฐ์ กล่าวว่า แน่นอนว่าต้องมีลายลักษณ์อักษร อะไรที่เราทำได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นการแสดง หรือผู้มาตอบรับเงื่อนไข ต้องสัญญากับประชาชนอย่างชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ประชุม สส.พรรคในวันนี้ เปิดโอกาสให้ สส.ได้แสดงความเห็นหลากหลาย อย่างไรก็ดีแกนนำพรรคมีแนวโน้มเลือกสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย และผลักดันนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯคนที่ 32 เพื่อหยั่งเชิงพรรคเพื่อไทย ว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป ทว่ากลับมีข่าวหลุดออกมาผ่านสื่อเสียก่อน จึงต้องให้โฆษกพรรค และประธาน สส.ของพรรค ลงมาชี้แจงกับสื่อ พร้อมกับให้รอมติอย่างเป็นทางการของพรรคในวันที่ 3 กันยายนแทน
เย็นวันเดียวกัน นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กใจความว่า เห็นข่าวหลายสำนักพาดหัวว่าตนให้สัมภาษณ์ว่ากระบวนการการยุบสภาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ต้องขอเรียนว่าสิ่งที่หมายความถึง คือการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเรียนว่า การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจส่วนขั้นตอนขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการย้ำว่ายังไม่มีการทูลเกล้าใดๆทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายสรวงศ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า ประเด็นการยุบสภาจะต้องนำมาพิจารณาอีกหรือไม่ โดย นายสรวงศ์ กล่าวว่า กระบวนการดำเนินไปแล้ว แต่ต้องดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากจะให้เกิดคือต้องการให้มีทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตัวเองเป็นเพียงรัฐมนตรีรักษาการ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ต้องใช้เวลา