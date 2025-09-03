เท้ง ลงนามเอ็มโอยูแล้ว ภท.ส่งม้าเร็วรับไปให้ ‘อนุทิน’ เซ็น – เปิดเอกสารข้อตกลง

เท้ง เซ็นเอ็มโอยูเรียบร้อย ด้านสส. ภูมิใจไทยมามารับหนังสือไปให้ ‘เสี่ยหนู’ เซ็น เปิดเอกสารข้อตกลง พรรคปชน.-ภท. หนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ย้ำยุบสภาใน 4 เดือน ส้มไม่นั่งรมต.
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา หลังจากนายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ได้ลงนามในเอ็มโอยูตามข้อตกลง 5 ข้อ แล้วได้มี สส.จากพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทย พร้อมคณะมารับเอ็มโอยูจากพรรคประชาชนเพื่อนำไปให้นายอนุทินเซ็น
ล่าสุด มีการเปิดเผยเอกสารลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย กรณีการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีใจความว่า
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ทำให้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 159 พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยเห็นร่วมกันว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าในระยะเวลาอันสั้น จัดทำประชามติ เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยุบสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนจะให้ความเห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขที่พรรดประชาชนและพรรคภูมิใจไทยตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
2. ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำเป็นต้องมีการออกเสียง ประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 256 นั้น คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนณที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
3. ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 256 นั้น คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย จะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธธรรมนูฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วเพื่อสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือนจริง พรรคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
5. พรรคประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไป โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บิ๊กเล็ก เตรียมส่งโผทหาร ภูมิธรรม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ชี้ ไม่ห่วงสถานการณ์ชายแดน
- อนุทิน ยิ้มแย้มเข้าสภา ขอบคุณปชน.หนุนนั่งนายกฯ พร้อมเซ็น MOU รับทุกเงื่อนไข
- วิสุทธิ์ ยันยุบสภาแล้ว หวังคืนอำนาจประชาชน ภูมิธรรม ยื่นทูลเกล้าฯ ตั้งแต่เช้าวันที่ 2 ก.ย.
- ผบ.ตร. เซ็นอนุมัติคืนสิทธิให้ ส.ต.อ. เลื่อนชั้นสัญญาบัตร หลังสอบผ่านแต่ถูกปัดตก เหตุใส่ขาเทียม