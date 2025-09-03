บิ๊กเล็ก เตรียมส่งโผทหาร ภูมิธรรม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ชี้ ไม่ห่วงสถานการณ์ชายแดน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 3 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมศูนย์บริหารเฉพาะกิจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก. )ว่า วันนี้จะมีการพิจารณาโรดแมปของ ศบ.ทก. เพื่อเตรียมเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช. )และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมถึงพิจารณากรณีพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม และการพิจารณาปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยจะพิจารณานำรายงานจากศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ให้มีโอกาสออกมาทำงานได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งต้องมีการพูดคุยวิธีบริหารจัดการแรงงาน
เมื่อถามว่า ส่วนสถานการณ์การเมืองที่มีแนวโน้มจะยุบสภา การดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จะเป็นอย่างไรต่อ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ยืนยันว่า ไม่มีปัญหา ตนได้พูดกับสื่อมวลชนไปแล้ว เรามีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ซึ่งมีกฎการใช้กำลัง มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ แม่ทัพภาค และ ผู้บัญชาการกองพล ไว้ตามลำดับแล้ว ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งมีกฎใช้กำลังอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า หากกัมพูชาใช้ช่วงเวลาที่การเมืองไทยอ่อนแอ รัฐบาลประกาศยุบสภา สร้างเหตุการณ์อะไรหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เท่าที่ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ 2 ยังไม่น่ามีอะไร อีกทั้งกองกำลังที่อยู่แนวชายแดนก็เตรียมพร้อมตลอด การเจรจาก็เจรจากันไป การเตรียมกำลังก็เตรียมกันไป
เมื่อถามว่าได้นำโผทหารส่งให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วหรือยัง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า คาดว่า จะนำส่งนายภูมิธรรมวันนี้ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป