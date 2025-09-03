วันนอร์ ส่งคำร้อง 20 ส.ส.เพื่อไทย ให้ศาลรธน.วินิจฉัย ปมตุลาการหมดวาระ ร่วมตัดสินคดีอิ๊งค์

วันนอร์ ทำตามรัฐธรรมนูญ ส่งคำร้อง 20 สส.พรรคเพื่อไทย ขอให้วินิจฉัยตุลาการศาลรธน.หมดวาระมาพิจารณาคดี แพทองธารให้ ศาลรัฐธรรมนูญ แล้ว
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ 20 ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เข้าชื่อ เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 17/2568 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เสียง วินิจฉัย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สิ้นสุดความเป็นนายกฯ จากข้อเท็จจริงที่พบว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ก.ย. นั้น
ล่าสุดมีรายงานข่าวจากสำนักประธานสภาฯ แจ้งว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ได้รับเรื่องจาก 20 ส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้ว เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา และได้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันเดียวกันแล้ว เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาฯ มีหน้าที่เหมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์ เมื่อรับเรื่องและตรวจสอบการเข้าชื่อดังกล่าวแล้วต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถทักท้วงในรายละเอียดของคำร้องดังกล่าวได้
