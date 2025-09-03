เท้ง ไม่เสียใจเลือกแล้ว ลั่นใช้ 143 เสียง กำกับ รบ.เสียงข้างน้อย ชี้ ถ้าภท.บิดพลิ้วตระบัดสัตย์เจอปชช.ลงโทษ

เท้ง ลั่น ไม่เสียใจเลือกแล้ว พร้อมใช้ 143 เสียง กำกับ รบ.เสียงข้างน้อย ชี้ ถ้าภท.บิดพลิ้วตระบัดสัตย์เจอปชช.ลงโทษ เพราะคือต้นทุนที่ต้องแลก
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา ภายหลังแถลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกที่ให้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ว่า การรับฟังความคิดเห็นในระบบปิดไปเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบคำถามเข้ามาทั้งหมด 25,000 คน หลังจากผ่านกระบวนการถกเถียงอภิปรายและแลกเปลี่ยนรอบด้านแล้ว ทุกองคาพยบของพรรคมีความเห็นไปทางเดียวกันว่า พวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจในสภาที่เรามีอยู่ของ ส.ส. 143 คน ในการหาทางออกให้กับประเทศ และกำกับทิศทางเดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และเปิดประตูสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายแบบเดียวกันที่เห็นทางออกของประชาชนและประเทศเป็นตัวตั้ง จึงทำให้พวกเราได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันตามมติของพรรค และขอยืนยันว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการรับรู้พร้อมกันของทุกฝ่าย
ส่วนมีข่าวว่าทางรัฐบาลเตรียมยื่นยุบสภานั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เวลานี้ต้องยึดข่าวสารจากผู้มีอำนาจตัวจริง เพราะมีการปล่อยข่าวจากหลายส่วนทำให้เกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอน ตนและผู้บริหารพรรคตัดสินใจอยู่บนข้อเท็จจริง ในการที่ทูลเกล้าฯยุบสภาจริง ๆ ต้องเป็นนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นคนบอก
“สิ่งที่พรรคประชาชนต้องทำตอนนี้คือเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศ ในกรณีที่จะมีการทูลเกล้าฯ เสนอให้ยุบสภาหรือไม่ยุบสภาอย่างไรก็ต้องไปถามพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ ถ้ามีการทูลเกล้าฯยุบสภาไปแล้ว แล้วจะเกิดสถานการณ์อย่างไรต่อก็ต้องไปถาม ประธานรัฐสภา ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรรวมถึง พรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นกันว่าจากเงื่อนไขที่ตนได้แถลงไปแล้ว พรรคภูมิใจไทยตอบรับเงื่อนไขนี้หรือไม่”นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า การหารือได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการประชุมของผู้บริหารพรรคในคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ เพื่อกลั่นกรองสถานการณ์ล่าสุดก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจสนับสนุนนายอนุทิน ทั้งนี้ตนจะลงนามใน MOA ก่อน ส่วนพรรรภูมิใจไทยหากยอมรับเงื่อนไข 5 ข้อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ต้องลงนามด้วยเช่นกันพร้อมกับแถลงต่อสาธารณชน
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า มติครั้งนี้เราไม่ได้ตัดสินใจว่าทางเลือกไหนดีกว่ากัน แต่ตัดสินใจบนทางออกของประเทศ และบนพื้นฐานหลักประกัน ที่เรามั่นใจในการกำกับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นรัฐบาลที่มุ่งหน้าสู่การยุบสภาและจัดทำประชามติ เพื่อเปิดช่องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่เราเราไม่ได้ไว้วางใจนายกฯคนใดเข้าไปบริหารประเทศ เราจำเป็นต้องเลือกนายกฯเข้าไปทำหน้าที่เดินหน้าสู่การยุบสภาฯ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
“อะไรที่จะทำให้เรามีหลักประกันและความมั่นใจในการเดินไปสู่จุดนั้นเป็นการประเมินตามข้อเท็จจริง พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองที่ทำให้พวกเรามองเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่า จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ทำให้พรรคประชาชนใช้เสียง ส.ส.ในส่วนที่เรามีเสียงข้างมากกว่าในฐานะฝ่ายค้านสามารถกำกับทิศทางของรัฐบาลเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดนั้น ” นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าหลักฐานอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์เพราะที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยขวางการแก้รัฐธรรมนูญ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงส่วนนั้นเราก็นำมาประเมินอย่างรอบด้านแล้วและ อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งสองฝ่ายมีประวัติที่ผ่านมาในเรื่องการกระทำที่ประชาชนได้เห็น ว่ามีประวัติในการใช้อำนาจ ที่ตัวเองเข้าสู่อำนาจไปแล้วทำอะไรที่ไม่เป็นผลประโยชน์และเป็นทางออกของประเทศบ้าง แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ประชาชนต้องสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไปพร้อมๆกับการเปิดประตูสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คำถามคือการที่พรรคประชาชนอยู่เฉยไม่เลือกผู้ใดตอนนี้ ก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้ ขณะเดียวกัน 143 เสียงที่พวกเรามีสามารถที่จะกำกับทิศทางให้เดินไปสู่จุดนั้นได้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่พวกเราได้ประเมินมาอย่างรอบคอบแล้ว
“การตัดสินใจครั้งนี้เชื่อว่าทุกคนมองออก ว่าไม่ได้ตัดสินใจเพื่อคะแนนความนิยมของพรรคประชาชน หรือความเสี่ยงที่พรรคประชาชนจะสูญเสียคะแนนความนิยมแต่ตัดสินใจครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างทางออกให้กับประเทศจริง ๆ และไม่เสียใจกับมตินี้แต่อย่างใด และในช่วงเวลา 5 วันที่ผ่านมา ทางผู้บริหารพรรค ได้ไตร่ตรองละเอียดรอบคอบมากที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด รับฟังเสียงองคาพยพรอบด้าน ทำความเข้าใจในพรรค โดยเฉพาะกับสมาชิกพรรคที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริง ทุกส่วนความเห็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่เราแถลงไปเมื่อสักครู” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า การที่เราเขียนหลักประกัน ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องมีต้นทุนสูงสุด ถ้าคุณจะตระบัดสัตย์ต่อประชาชนอีก 1 ครั้ง ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ประชาชนคนไทยได้ลงโทษต่อพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย์ ก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ในทางปฏิบัติ เราก็จะพยายามกำกับให้พรรคภูมิใจไทย และนายอนุทินลงนาม และให้มีการแถลงเดินหน้าไปสู่การยุบสภา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะเดียวกันถ้อยคำลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในเงื่อนไขตรงนี้ ผมเข้าใจดีว่าในทางปฏิบัติอาจจะบิดพลิ้วได้ แต่ถ้าบิดพลิ้วนี่ถือเป็นต้นทุนที่เขาจะต้องแลกมา
เมื่อถามถึงกรอบระยะเวลา 4 เดือนที่ให้ยุบสภา นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เชื่อว่าประชาชนมองเห็นในฉากทัศน์ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ต่าง ๆ เพียงแค่ได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราประเมินตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันเป็นหลัก ส่วนในอนาคตเราก็ประเมินความเสี่ยงมาประกอบเช่นเดียวกัน ถ้าถามว่าจะเป็นไปตามกรอบเวลา 4 เดือนหรือไม่พรรคประชาชนมีหน้าที่กำกับรัฐบาลเสียง ข้างน้อยให้เดินไปสู่จุดนั้นหากในอนาคต หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจมีการบวกลบนิดหน่อยก็ต้องผ่านการเปิดช่องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ก่อนกรณี ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มีการทำประชามติ 2 ครั้งซึ่งเป็นเหตุผลที่สามารถ ชี้แจงต่อสาธารณชนได้เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นเดียวกัน แต่ขอย้ำว่าตอนนี้เราต้องยึดหลักข้อตกลงกรอบระยะกรอบระยะเวลา 4 เดือนเป็น สำคัญที่สุด
เมื่อถามว่ามีการเซ็น MOA ไปแล้วเมื่อวานแล้วนั้น นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่ายังไม่มีการลงนามเพราะต้นฉบับยังอยู่ที่โต๊ะตรงนี้ ซึ่งตนต้องเซ็นก่อนแล้วนายอนุทินถึงจะลงนามตามเงื่อนไข 5 ข้อ หากเกิดการยุบสภาขึ้นพรรคประชาชนพร้อมเลือกตั้งหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกพรรคต้องพร้อมเลือกตั้งในทุกวัน แบะพร้อมที่จะเสนอนโยบายรวมถึงทางออกของประเทศได้ตลอดเวลา
เมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยยื่นยุบสภาเพื่อเป็นเกณฑ์การเมืองบีบฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการบีบใครเพราะเคยพูดไปแล้วว่าทางออกที่พรรคประชาชนมองเห็นคือการกำกับทิศทาง ให้ประเทศเดินหน้าไปพร้อมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนสารพัดการเมืองจะออกมาแถลงข่าวอย่างไรก็เป็นสิ่งที่แต่ละพรรคจะออกมาให้ข่าวแบบนั้น
ภายหลังการแถลงข่าวนายณัฐพงษ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ก่อนจะส่งมอบให้กับพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทยและคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบMOA เพื่อนำไปให้นายอนุทินลงนาม
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามแซวนายณัฐพงษ์ว่า MOU ของ 8 พรรค ที่พรรคก้าวไกลเคยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทย ยังเคยถูกฉีกมาแล้ว แล้วคิดว่า MOA ครั้งนี้จะมีอายุนานเท่าไหร่ แต่ ณัฐพงษ์ ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแค่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวเท่านั้น
ด้านนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธาน ส.ส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงขั้นตอนการเสนอชื่อนายกฯคนใหม่ว่า กระบวนการลงมตินายกฯ ในเวลา 10.00 น. วันนี้ นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่ 1 ส่งข้อความนัดหมายตั้งแต่เมื่อวานว่า วันนี้นัดวิป 2 ฝ่ายในการหารือถึงวันโหวตนายกฯ ตามข้อบังคับแล้ว หากมีการบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม จะมีการลงมตินายกฯได้เร็วสุดคือวันศุกร์ที่ 5 ก.ย.