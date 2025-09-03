ภูมิธรรม ยันทูลเกล้าฯ ยุบสภา แล้ว แนะภท.-ปชน. รอพระบรมราชวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เรื่องทูลเกล้าฯ ยุบสภา ว่า เมื่อกี้เพิ่งไปเข้าเฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเททพฯ ไม่ได้เข้าวัง ขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามทำนองคลองธรรม การตัดสินใจของ 2 พรรคปชน.และภท.ตกลงกันจัดตั้งรัฐบาล โดยได้ยินประกาศว่า ปชน.โหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาล อันนี้ก็ทำให้ยังไงก็เป็น 3 กลุ่มเหมือนเดิม และทำให้พท.ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ภท.ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ส่วนปชน.เป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อน แล้วก็มีการดึงซื้อส.ส.อะไรต่างๆ สถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างสับสนอลหม่าน ประกอบกับเศรษฐกิจที่มีปัญหา สิ่งสำคัญวันนี้คือหากไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาประเทศได้ ปัญหาก็จะยิ่งรุมเร้า
“ปัญหาทั้งหมดแบบนี้ ฝ่ายกม.ก็คิดว่าควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนไปตัดสินใจ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครมีสิทธิไปตัดสินใจได้ เพราะอยู่ที่พระบรมราชวินิจฉัยต่อสถานการณ์ต่างๆ ผมเองในฐานะนายกรับมนตรี ก็ได้พิจารณาและรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ได้ชัดเจนแล้ว คิดว่าควรจะต้องมีการกราบบังคมทูลถวายสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผมเลยตัดสินใจยื่นทูลเกล้าฯ ไปตั้งแต่เมื่อวาน (2 ก.ย.) แล้ว ก็ต้องรอกระบวนการตามประชาธิปไตยและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรอ และถ้าเป็นแบบนี้ พรรคปชน.และภท. ต้องไปพิจารณา” นายภูมิธรรม กล่าวและว่า ไม่ได้กังวลในข้อกฎหมาย เพราะยื่นไปตามกฎหมายและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ
