กกต.เตรียมจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ก่อนเข้าทำหน้าที่ 5 ก.ย.

กกต.เตรียมจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ก่อนเข้าทำหน้าที่ศุกร์นี้
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว ระบุว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ อายุ 65 ปี สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ในกระบวนการยุติธรรมหลายตำแหน่ง อาทิ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา โดยได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และได้รับการลงมติเห็นชอบจากวุฒิสภา
- มติส.ว. 165 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบ ณรงค์ กลั่นวารินทร์ นั่งกกต.คนใหม่
- โปรดเกล้าฯ ‘ณรงค์ กลั่นวารินทร์’ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คนใหม่
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน กกต.