ด่วน! ภูมิใจไทย เดินเกมไว ยื่นปธ.สภา บรรจุวาระโหวตนายกฯ หลัง ‘อนุทิน’ ประกาศตั้งรบ.

ด่วน! ภูมิใจไทย ยื่นบรรจุวาระ โหวตนายกฯ ต่อประธานสภา หลัง ‘อนุทิน’ ประกาศตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เมื่อเวลา 11.49 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นำกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย นายชรัส รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสังคม แดงโชติ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร นำรายชื่อ 146 รายชื่อ ยื่นขอบรรจุวาระต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย