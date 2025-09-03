ธรรมนัสพูดไม่ได้ทำไมย้ายขั้ว ลั่นไม่อยากจำ แต่ไม่ลืมบุญคุณ หลังทักษิณโอดผิดที่ไว้ใจ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าผิดที่ไว้ใจ ร.อ.ธรรมนัสมากเกินไป ว่า ปีนี้ตนอายุ 60 ปี มีลูกแปดคนแล้ว ไม่อยากจำว่าทำอะไรให้ใครบ้าง แต่จำและสำนึกกับคนที่มีบุญคุณกับตนเสมอ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เสียใจหรือไม่ที่นายทักษิณพูดแบบนี้ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อย่าไปคิดมาก เมื่อถามย้ำว่า จะกลับไปทำงานร่วมกันอีกได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขณะนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤต เราต้องหาทางออก อะไรที่ตนพูดไม่ได้ก็ไม่ควรพูด
เมื่อถามอีกว่า จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้อีกหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อย่าลืมว่าตนรู้จักกับ ส.ส.เกินครึ่งสภา ตนก็ได้มีการคุยให้มาหาทางออกบ้านเมือง จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็มีทุกพรรคมาร่วม
เมื่อถามว่า เหตุผลอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนขั้วการเมือง ร.อ.ธรรมนัสพูดไม่ได้ แต่เป็นการหาทางออกให้บ้านเมือง การเมืองเกิดวิกฤต ก็ต้องหาทางออกด้วยการเมือง อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ซ้ำซากทุก 10 ปีเกิดขึ้น ตนโดนคดีมา 2 ครั้งแล้ว และครั้งนี้จะไม่ให้เกิดประวัติซ้ำรอย
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนไม่สามารถไว้วางใจพรรคเพื่อไทยได้แล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อย่าไปวิจารณ์พรรคไหน ทุกพรรคต่างมีมติและความคิดของตน และอย่าวิจารณ์ว่า เราหักหลังใคร หรือใครมีบุญคุณกับเรา นี่คือการเมือง
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่ามีการดีลให้ ร.อ.ธรรมนัส กลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ว่าไปเรื่อย นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เลย ไม่มีข้อเสนอหรือการผูกมัด
เมื่อถามย้ำว่า หากได้รับการเสนอให้นั่งรัฐมนตรีมหาดไทย จะรับตำแหน่งหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขอให้ได้นายกฯ ก่อน