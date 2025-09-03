อนุทินโต้เพื่อไทย หลังกล่าวหาดีลเสียงแลกคดี 44 สส. สวนอย่าคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากจะขยายระยะเวลาในการเป็นนายกรัฐมนตรี จาก 4 เดือน ต้องมีการเซ็นข้อตกลงใหม่หรือไม่ ว่า ไม่มีการขยายระยะเวลาเกินกว่า 4 เดือน เนื่องจากมีข้อตกลงไว้อยู่แล้ว
ส่วนข้อวิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะพาประเทศเดินหน้าไม่ได้นั้นและถูกใช้เป็นเหตุผลให้พรรคเพื่อไทยยุบสภา นายอนุทิน ย้อนถามว่า “ทำไมรัฐบาลผมจะไปไม่ได้ ในเมื่อพรรคประชาชนให้การยืนยันแล้วว่าเรื่องการออกกฏหมาย หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อบ้านเมืองก็ยินดีจะสนับสนุน ซึ่งเหมือนตอนที่เราเป็นฝ่ายค้าน ที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอกฎหมาย เราก็ให้การสนับสนุน”
เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยกับวุฒิสภาเพื่อให้ช่วยผ่านกฎหมายด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การประสานงาน กับหน่วยงานใดหากทำ และได้ประโยชน์กับประชาชนต้องทำทุกอย่าง เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ส่วนการทำงานในฐานะฝ่ายบริหารจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง ตอนนี้ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก่อน ตอนนี้เป็นเพียงแค่การแถลงเจตนารมย์ในการรับข้อเสนอของพรรคประชาชนที่มีการหารือกันมาในระยะหนึ่งแล้วจนมาบรรลุข้อตกลงในวันนี้
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่ามีการดีลเรื่องคดี 44 สส.ของพรรคประชาชน ที่อยู่ในชั้นป.ป.ช. แลกกับพรรคภูมิใจไทยได้เสียงเพิ่ม นายอนุทินถึงกับหัวเราะ และส่ายหัว พร้อมบอกว่า “เขาต้องไม่เอาสิ่งที่ไป เทียบว่าคนอื่นจะต้องทำแบบเขาหมดทุกอย่าง ย้ำว่าต่างคนก็ต่างมีสไตล์การทำงานของตัวเอง”