ชาดา ไม่ทราบ รัฐบาลอยู่ถึง 4 เดือนหรือไม่ โยนถามนักกม. เพื่อไทยชิงยื่นยุบสภา

‘ชาดา’ บอกไม่ทราบ รัฐบาลอยู่ถึง 4 เดือนหรือไม่ ชวนจับตาไปเรื่อยๆ โยนถามนักกฎหมาย ปม ‘เพื่อไทย’ ชิงยุบสภา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงทิศทางของพรรคภูมิใจไทย หลังจากพรรคประชาชนจะโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีและมีการจัดตั้งรัฐบาล อายุของรัฐบาลจะสามารถอยู่ถึง 4 เดือนหรือไม่ว่า เรื่องนี้ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆ ว่าทิศทางของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไร เพราะตนเองไม่สามารถรู้ได้
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีการยื่นยุบสภาแล้ว ตามหลักการสามารถทำได้หรือไม่ นายชาดาบอกว่า ตนไม่ใช่นักกฎหมาย ต้องฟังนักกฎหมายคนที่มีความรู้เกี่ยวข้องเป็นคนพูด เพราะเราพูดไปก็อาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริง