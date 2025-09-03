เด็จพี่ ระบุ ยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ เตือนอย่าก้าวล่วง แนะเลื่อนญัตติโหวตนายกฯ ออกไปก่อน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีความพยายามจะบรรจุวาระโหวตเลือกนายกฯ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ ไม่บังควรก้าวล่วง พร้อมเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาชะลอการบรรจุญัตติการโหวตนายกฯออกไป จนกว่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกายุบสภาให้สิ้นกระแสความเสียก่อน
ขณะนี้ปรากฏชัดเจนว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ได้ลงนามจัดทำพระราชกฤษฎีกายุบสภาและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ก.ย. แต่วันนี้กลับปรากฏว่าพรรคประชาชนออกมาแถลงจับมือพรรคภูมิใจไทยเตรียมโหวตนายกฯ ทั้งที่เป็นการดำเนินการภายหลังการถวายพระราชกฤษฎีกาแล้วอย่างชัดเจน
นายพร้อมพงศ์กล่าวอีกว่า มีความห่วงใย ไม่ต้องการเห็นภาพรัฐสภาล้มเหลว เพราะหากเดินหน้าโหวตนายกฯ ในห้วงเวลานี้ อาจถูกมองว่าเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ จึงเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้รอผลพระบรมราชวินิจฉัยต่อพระราชกฤษฎีกาเสียก่อน และควรเลื่อนญัตติการโหวตนายกฯ ออกไปจนกว่าจะทราบแน่ชัด