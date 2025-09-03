เปิด 146 ส.ส. หนุน ‘อนุทิน’ ศักดิ์ดา ขน 8 งูเห่า ทิ้งเพื่อไทย มี ปชป.ด้วย 3 คน

เปิด 146 ส.ส. หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ คนที่ 32 มาตามนัด มีเพิ่ม 1 ส.ส.นครศรีฯ ปชป. ด้าน “ศักดิ์ดา” ขน 8 ส.ส. เพื่อไทย ร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงลายมือชื่อ 146 คน สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย 68 คน พรรคกล้าธรรม 31 คน พรรคพลังประชารัฐ 17 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 16 คน พรรคเพื่อไทย 8 คน พรรคไทยสร้างไทย 3 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 3 คน รวม 146 คน
โดยก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นสนับสนุน 2 คน คือ นายสรรเพชร บุญญามณี และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา แต่ล่าสุด เพิ่ม 1 คน คือ นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ใน 146 รายชื่อ ยังไม่รวมพรรคเป็นธรรม 1 เสียง เนื่องจากนับเฉพาะผู้ที่ลงลายมือชื่อ ส่วนพรรคเป็นธรรมแจ้งด้วยวาจาว่าสนับสนุนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา