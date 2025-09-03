เช็กเลย! ยุบสภาเลือกตั้งวันนี้ พรรคไหนพร้อมสุด เปิดตัวเลขสาขา-ตัวแทนประจำจังหวัด กธ.ครบ 77 จว. ทำไพรมารี ส่งผู้สมัครได้ 400 เขต ปชป.-ภท.ตามมาติดๆ ส่วนพท.ยังแค่ 44จว.-ปชน.30 จว.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีกระแสข่าวอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และจะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนั้น ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ได้กำหนดขั้นตอนของพรรคการเมืองที่ต้องจัดทำไพรมารีโหวต เพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งไว้ในมาตรามาตรา 49 และมาตรา 50
โดยกลไกสำคัญของการทำไพรมารีโหวต คือ สาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสรรหาสมาชิกและสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลสรุปจำนวนสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถทำไพรมารีโหวต ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ณ วันที่ 1 ก.ย. 68 ของสำนักงานกกต.พบว่า มีทั้งสิ้น 76 พรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองหลักที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มีเพียง 1 พรรคการเมืองที่มีสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรวมครบ 77 จังหวัดสามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้ครบทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคกล้าธรรม และเป็นพรรคที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดในขณะนี้จำนวน 149,379 คน
ตามมาด้วยพรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิก 61,831 คน มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 75 จังหวัด
พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิก 60,167 คนมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่
สามารถ ส่งผู้สมัครได้ 74 จังหวัด
พรรครวมไทยสร้างชาติ มีสมาชิก 41,824 มีสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่
สามารถส่งผู้สมัครได้ 56 จังหวัด
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิก 37,431 คนมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่ สามารถส่งผู้สมัครได้ 44 จังหวัด
พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิก 65,111 คนมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 38 จังหวัด
พรรคเสรีรวมไทย มีสมาชิก 51,212 คนมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 36 จังหวัด
พรรคประชาชน มีสมาชิก 104,763 คนมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 30 จังหวัด
พรรคไทยสร้างไทย มีสมาชิก 37,771คน มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 14 จังหวัด
พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิก 11,248 มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 11จังหวัด
พรรคประชาชาติ มีสมาชิก 27,580 คน มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 9 จังหวัด
พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิก 14,335 มีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่สามารถส่งผู้สมัครได้ 8 จังหวัด และเมื่อพิจารณาจากการจัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดของทั้ง76พรรคการเมืองพบว่าค่าเฉลี่ยความพร้อมของทุกพรรคในการส่งผู้สมัครอยู่ที่ 17%
ทั้งนี้ที่พรรคการเมืองมีจำนวนสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลดลงจากการเลือกตั้งปี 2566 เนื่องจากหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งพรรคการเมืองได้มีการยุบเลิกสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไปจำนวนมาก เพราะการคงไว้มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่อนข้างยุ่งยาก และทำให้พรรคมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ที่ส่อว่าจะเกิดการยุบสภา จึงทำให้หลายพรรคการเมือง ยังไม่ได้มีการตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามขณะนี้มี 3 พรรคการเมือง ที่มีการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพิ่ม และอยู่ระหว่างเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองรวม 45 ตัวแทน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 7 ตัวแทน พรรคประชาชน 19 ตัวแทน และพรรคโอกาสใหม่ 19 ตัวแทน