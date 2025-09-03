อดิศร ลุกนับองค์ประชุม บอกวังเวง สุดท้ายยกคำพระ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ขอถอนเอง 

ฝ่ายค้านฝึกหัด! ‘อดิศร’ ลองเชิงสภาขอนับองค์ประชุม ก่อนกลับลำขอถอน อ้างเพื่อความสามัคคี บอก สภาฯ อาจจะยุบ หรืออาจจะเดินหน้าต่อก็ได้
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เสนอและที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ทำนองเดียวกัน ที่ นายพชร จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) และ นายชวาล พลเมืองดี ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) เสนอ
ทั้งนี้ ในการอภิปรายของส.ส.ช่วงหนึ่ง นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บรรยากาศวังเวง เพราะมีข่าวว่า เสนอทูลเกล้าฯ ยุบสภา และมีข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาล วันนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประชุม หากไม่ทราบ ตนเสนอให้นับองค์ประชุม
ทำให้ นายไชยา กล่าวขึ้นว่า การเสนอนับองค์ประชุมถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่ขณะนี้มีผู้อภิปราย 4 คนขอให้อภิปรายให้จบก่อนดีหรือไม่ ซึ่งนายอดิศร กล่าวตอบว่า “คนไม่มีอำนาจอนุญาตครับ” ทำให้การประชุมดำเนินต่อไปจนมีผู้อภิปรายแล้วเสร็จ และก่อนจะลงมติว่า จะรับหลักการหรือไม่ นายอดิศร หารือต่อที่ประชุมอีกครั้ง โดยระบุว่า เข้าใจว่า เป็นสภาฯ ที่มีชีวิต ตอนเช้าไร้วิญญาณ เพราะการเมืองกำหนด แต่เพื่อเห็นการเดินหน้า สามัคคีของสภาฯ และกฎหมายที่มีประโยชน์อย่างนี้ ตนสนับสนุน แต่ไม่อยากให้การอภิปรายแบบไร้วิญญาณที่ผ่านมา อยากให้คึกคัก เพราะยุบสภาอาจจะเดินต่อก็ได้ เพราะขึ้นอยู่กับกฎอนิจจัง ตั้งอยู่ ดับไป ตนขอถอนการเสนอให้นับองค์ประชุม
จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์ 417 เสียง จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) 31 คนขึ้นมาพิจารณาเนื้อ