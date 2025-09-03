ครบแล้ว เปิด 8 ชื่อ ก๊วนศักดิ์ดา ทิ้งเพื่อไทย โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ คนที่ 32

ครบแล้ว เปิด 8 ชื่อ ก๊วน ศักดิ์ดา ทิ้งเพื่อไทย โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ คนที่ 32
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ 8 ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ร่วมลงชื่อใน 146 ส.ส. สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ประกอบด้วย
1.นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ส.ส.ชลบุรี เขต 5
2.นายสุรพล บุญมา ส.ส.นครนายก เขต 1
3.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 6
4.นายนรากร เมืองนารักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 4
5.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1
6.นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6
7.นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4
8.น.ส.นุชนาถ เตชะเสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 9