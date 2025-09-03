พรรคประชาชนยัน หากยังไม่โปรดเกล้าฯสภา จะเดินหน้าโหวตอนุทิน เป็นนายกฯ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่หากไม่มีการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา แล้วประธานสภาบรรจุวาระการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ ว่า เรายังยืนยันยกมือโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตามที่กรรมการบริหารพรรคได้มีมติแล้ว
จุดยืนของพรรคประชาชนคือการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้ง การที่พรรคมีมติโหวตนายกฯคนใดคนหนึ่ง ก็เพราะต้องการให้เข้าไปยุบสภาภายใน 4 เดือน ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองมีอำนาจอยู่ในมือก็ควรทำเช่นนั้น กลับดึงเวลารอพรรคประชาชนแถลง แสดงถึงการหวงอำนาจจนไม่เห็นหัวประชาชน
“ฉะนั้นกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป คือการเลือกนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีการยุบสภา” น.ส.ภคมนกล่าว