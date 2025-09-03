ปชป.ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ สรรหาผู้สมัคร สส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ คัดคนคุณภาพสู่สนามเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นตัวแทนของพรรคอย่างแท้จริง ทั้งในรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ จะต้องยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาจะมุ่งเน้นที่คุณสมบัติตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค
ในการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะลงสมัคร สส.แบบแบ่งเขต จะต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่พรรค พร้อมหลักฐานสำคัญต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือหลักฐานการศึกษา การรับราชการในพื้นที่ ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น สส.แบบบัญชีรายชื่อ จะต้องยื่นเอกสารสำคัญรวมถึงใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะคำนึงถึงความหลากหลายของผู้สมัคร ทั้งในด้านภูมิภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่หลากหลายและเหมาะสมที่สุด