ก่อแก้ว ซัด ปชน.ประเคนอำนาจให้ฝ่ายอนุรักษนิยมแบบตีเช็คเปล่า หนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ชี้ต่างพท.ที่ใช้เป็นนั่งร้าน หยุด ประยุทธ์-ประวิทย์ สืบทอดอำนาจ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีพรรคประชาชน (ปชน.) แถลงความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ว่า เป็นสิทธิของพรรคประชาชนในการเลือก แต่สิ่งหนึ่งที่พรรคประชาชนซึ่งแสดงตัวเป็นพรรคการเมืองที่ยืนข้างฝ่ายประชาธิปไตย ต้องตอบคำถามต่อสังคมคือ พรรคภูมิใจไทยที่แกนนำระดับสูงสุดและระดับสำคัญ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการให้มีการฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง ถอดถอนองค์กรอิสระ ซึ่งอาจจะทำให้สามารถ บงการ ควบคุม การใช้อำนาจขององค์กรอิสระได้อย่างง่ายดาย เป็นการยึดอำนาจโดยไม่ต้องใช้รถถัง ทำลายรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง แถมยังเป็นพรรคที่ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนพยายามผลักดันมาโดยตลอด เหตุไฉนพรรคประชาชนที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ที่แสดงตนรังเกียจทหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะทหารที่ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจไปจากประชาชน จึงไม่รังเกียจพรรคการเมืองที่ทำลายแนวทางประชาธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้
นายก่อแก้วกล่าวว่า ในวันที่พรรคประชาชน (พรรคก้าวไกลในขณะนั้น) ไม่สามารถรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะถูกพรรคภูมิใจไทยและ ส.ว.ของสายทหารไม่ยอมโหวตให้ การเมืองอยู่ในสภาวะติดล็อก พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องจับมือกับพรรคอนุรักษนิยมในการจัดตั้งรัฐบาล กองเชียร์พรรคประชาชน ด่าทอต่อว่าพรรคเพื่อไทยอย่างเทสาด เทเสีย หาว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตย์ข้ามขั้ว จับมือกับเผด็จการ ถ้าวันนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ตัดสินใจหาทางออกแบบที่ต้องกล้ำกลืน ตำแหน่งนายกฯวันนั้นคงเป็นชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หรือไม่ก็ “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ซึ่งจะเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อไป การตัดสินใจของเพื่อไทย เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของฝ่ายเผด็จการ ให้อำนาจอยู่ในมือของฝ่ายประชาธิปไตย ให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นนั่งร้านให้พรรคเพื่อไทย ในการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและฟื้นฟูประชาธิปไตย
นายก่อแก้วกล่าวต่อว่า กรณีของพรรคประชาชน ที่จะโหวตให้นายอนุทิน มีความแตกต่างกับกรณีของพรรคเพื่อไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะจะเป็นการประเคนอำนาจให้พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยม ที่ขัดขวางประชาธิปไตยแบบตีเช็คเปล่า ที่ยากจะควบคุมได้
“ที่ผ่านมาถ้าในสายตาพวกคุณ พวกผมคือควายแดง มาวันนี้ในสายตาของผม พวกคุณไม่มีอุดมการณ์อะไรหรอกครับ ปัญญาอ่อน สำหรับพี่น้องเสื้อแดงจำนวนมากที่ตีจากพรรคเพื่อไทย หันไปสนับสนุนพรรคประชาชน เพราะมองว่าพรรคเพื่อไทยลดโทนจุดหมุดหมายประชาธิปไตยและการปฏิรูปลง ขณะที่พรรคประชาชนสื่อสาร สร้างวาทกรรมเชิดชูประชาธิปไตยที่น่าเชื่อถือ ผมเคารพในการตัดสินใจของทุกท่าน เพราะผมเชื่อมั่นว่าจุดยืนของพวกท่าน ก็เหมือนกับพวกผมที่ยังเชียร์พรรคเพื่อไทย ว่าเรายึดมั่นในการต่อสู้เรียกร้องให้ประเทศไทย มีระบอบประชาธิปไตยแบบสากล แต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องที่เป็นแดงกินส้ม ต้องหันมาพิจารณาจุดยืนของพรรคประชาชน ว่าใช่อย่างที่วาดหวังหรือไม่ ควรที่พี่น้องเสื้อแดงกินส้มจะยังคงสนับสนุนแบบทุ่มสุดตัวหรือไม่ คำถามสุดท้ายพรรคประชาชนยังเหมือนเดิม หรือเป็นพรรคของพวกสลิ่มไปแล้วกันแน่ครับ“ นายก่อแก้วกล่าว