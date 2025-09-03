ปลัดมท. ส่งหนังสือแจ้งผบ.ตร. เร่งแจ้งห้าง-ตลาดนัด ตู้คีบเป็นการพนัน ต้องได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เรื่องการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพนัน สืบเนื่องจาก ตู้คีบตุ๊กตาเข้าข่ายเป็ฯเครื่องเล่นการพนันที่อยู่ในบัญชี ข. หมายเลข 28 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน ทั้งขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดและถือปฏิบัติดังนี้
1.ตู้คีบตุ๊กตามีวิธีการเล่น คือ ผู้เล่นจะต้องแลกชิปหรือหยอดเหรียญมูลค่าเหรียญละ 10 บาท จากนั้นนำไปหยอดที่ช่องหยอดเหรียญหรือชิปที่ตู้ดังกล่าว หรือ กระทำการอื่นใดในการชำระมูลค่า 10 บาท และ จับคันโยกเลื่อนหาตำแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตา จากนั้นกดปุ่นเพื่อให้คืบตุ๊กตาปล่อยตุ๊กตาลงช่อง โดยการเล่นในแต่ละครั้ง ผู้เล่นอาจจะได้หรือไม่ได้ตุ๊กตา แม้จะมีการแสดงข้อความว่า หากหยอดชิปหรือเหรียญหรือชำระราคาตามที่กำหนด จะได้สินค้าหรือตุ๊กตาดังกล่าวก็ตาม
แต่หากเครื่องเล่นข้างต้นสามารถให้ผู้เล่นเข้าเล่นด้วยวิธีการดังกล่าวได้ก่อนจะหยอดเหรียญหรือก่อนชำระราคาครบตามกำหนด ก็ถือว่าเป็นการพนันเพราะมีการแพ้ชนะกันได้ระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง เว้นเสียแต่ชำระเงินไม่ครบถ้วนตามกำหนด
การจัดให้เล่นดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
2.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการตลาดนัด ผู้ประกอบการที่ให้เช่าสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ทราบถึงข้อมูลข้างต้น หากปล่อยให้มีตู้คีบตุ๊กตาในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นความผิด
