ฝ่ายกม.ภูมิใจไทย แจ้งจับเอง ภูมิธรรม ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ผิด 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

“ศุภชัย” ร้องทุกข์กล่าวโทษ “ภูมิธรรม” ปมยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา อ้างปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 3 กันยายน ที่ สน.ดุสิต นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดุสิต เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมา นายภูมิธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสถานการณ์การเมืองว่า ขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยไม่เป็นไปตามครรลอง หลังพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคประชาชนโหวตสนับสนุนแต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาล ทำให้เกิดสภาพ “3 กลุ่มทางการเมือง” ได้แก่ พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และพรรคประชาชนมีบทบาททั้งในและนอกรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาความสับสนอลหม่านในบ้านเมือง ควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นพระราชอำนาจ จึงได้ตัดสินใจยื่นทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา และยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม นายศุภชัยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล เคยมีความเห็นว่า รักษาการนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจยื่นพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ การกระทำดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม และระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
นายศุภชัยจึงยื่นร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายภูมิธรรมในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอให้ขยายผลดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดด้วย หากพบหลักฐานเพิ่มเติมจากการสอบสวน