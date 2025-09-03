ปชน. โยนอำนาจปธ.สภา บรรจุวาระโหวต ‘หนู’ ไม่เห็นด้วยพรรคเล็ก แจ้งจับ 112 ภูมิธรรม

‘ปชน.’ ลั่น พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งหากยุบสภาสำเร็จ มองสอดคล้องกับที่เรียกร้องมาตลอด 2 เดือน ชี้ เป็นอำนาจประธานสภา วินิจฉัยเลือกนายกฯ คนใหม่ต้องชะลอหรือไม่ บอก ไม่เห็นด้วยฟ้อง ‘ภูมิธรรม’ ม.112
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคประชาชนยืนยันมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ว่าการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ และคืนอำนาจให้กับประชาชน เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ เพื่อให้เรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ความชอบธรรมทางการเมือง และศักยภาพในการสรรหาทีมบริหารที่มีความสามารถ ในการมาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในเมื่อ นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจยุบสภา ยังคงยืนยันว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการยุบสภาแต่อย่างใด จนถึงวินาทีสุดท้าย ทางพรรคประชาชนจึงตัดสินใจเดินหน้าแถลงจุดยืนเรื่องการใช้กระบวนการเลือกนายกฯคนใหม่ เพื่อหานายกฯมายุบสภาตามเงื่อนไข 3 ข้อของพรรคประชาชน หลังจากการแถลงของพรรคประชาชน นายภูมิธรรมได้ออกมาแถลงโดยให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกว่าได้ดำเนินการทูลเกล้าฯยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางพรรคประชาชนยินดีหากการยุบสภาสำเร็จและอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนตามที่เราได้เรียกร้องมาโดยตลอด และเราพร้อมจะเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง เพื่อนำเสนอนโยบายและบุคลากรของเรา ในการขอโอกาสจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ
หลังจากนี้ กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยสภาผู้แทนราษฎร จะต้องชะลอไปก่อนหรือไม่อย่างไร พรรคประชาชนเห็นว่าเป็นดุลยพินิจและอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา
นายพริษฐ์กล่าวว่า พรรคประชาชนต้องยืนยันว่าแม้หลายฝ่ายย่อมมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้เรื่องอำนาจในการยุบสภา แต่เราไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) หรือใครก็ตาม ที่จะเลือกใช้วิธีแจ้งความเอาผิด คุณภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112 เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
