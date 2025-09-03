เพื่อไทยไม่หวั่น ‘ภูมิธรรม’ ถูกแจ้งจับ ม.112 รับเตรียมทีมกฎหมายไว้แล้ว

เพื่อไทย ไม่กังวล ‘ภูมิธรรม’ ถูกแจ้งความ ม.112 ปมทูลเกล้าฯ ยุบสภา เผยเตรียมทีมกฎหมายดู
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งความกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112 กรณีไม่มีอำนาจในการกราบบังคมทูลเกล้าฯยุบสภา ว่า รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ถือว่าทำหน้าที่เต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งก่อนหน้าหน้านั้นก็ทำหน้าที่รักษาการขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ในขณะนี้อำนาจเต็มอยู่กับนายภูมิธรรม ถือว่าสามารถถวายฎีกาได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า แม้จะมีนักวิชาการหลายคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งเราก็รับฟังในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงนายภูมิธรรมก็ได้รับฟัง จึงได้ข้อสรุปและเชื่อมั่นว่าทำได้ถูกต้อง มีการถวายฎีกาได้ ซึ่งไม่ได้มีความกังวลอะไรสำหรับคนที่จะไปแจ้ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขา และประเทศนี้เรามีนักร้องเรียนเยอะแยะ ที่เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ พร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไร ที่เป็นเรื่องน่ากังวล
เมื่อถามว่า มีฝ่ายกฎหมายเตรียมหลักฐานอะไรไว้ต่อสู้บ้าง นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เรามีทีมนักกฎหมายเตรียมการไว้อยู่แล้ว เรามั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไร ทั้งนี้ย้ำว่าการยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ เราได้แต่น้อมรับ และรอฟังเราไม่ควรพูดอะไรที่เกินเลยกว่านี้ ซึ่งจะเกิดความไม่เหมาะสม