ไม่จบ! ฉลาด โยนเผือกร้อน วันนอร์ เคาะเอาไงโหวตนายกฯ แจงยื่นยุบสภาฯ เป็นพระราชอำนาจ ต้องไม่ก้าวล่วง
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมวิป 2 ฝ่าย เพื่อหารือวันโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า หลังจากการประชุมในช่วงเช้าไม่ได้ข้อยุติ จึงมาประชุมในรอบบ่าย แต่เนื่องจากที่ประชุมวิป 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่คาดว่าจะไปรวบรวมเสียงข้างมากได้เสนอให้ประธานบรรจุระเบียบวาระในการโหวตเลือกนายกฯ และจะต้องมีมติภายในวันนี้ ดังนั้น หากมีข้อสรุปก่อนเวลา 16.30 น. วันนี้ทางนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา สามารถบรรจุในระเบียบวาระได้อย่างเร็วที่สุดคือ วันที่ 5 กันยายน ตามข้อบังคับ ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเดิม ชี้แจงว่าขณะนี้นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้เสนอพระราชกฤษฎีกาเพื่อยุบสภา ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะเสนอไปเพื่อให้มีพระบรมราชวินิจฉัย
“เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ รวมถึงความเห็นทั้ง 2 ฝ่าย ผมจึงขอที่ประชุมว่า อำนาจการบรรจุระเบียบวาระเป็นอำนาจประธานสภา กรรมการชุดผมเป็นกรรมการที่หาข้อสรุปให้ประธานฯ โดยประธานฯจะลงจากบังลังก์ห้องประชุมสภาเวลา 16.30 น. เพื่อความคลายกังวล ผมจะไปทำหน้าที่ต่อจากนายวันมูหะมัดนอร์ เพื่อให้ได้ข้อชัดเจนในวันนี้ว่าประธานวันนอร์จะมีความเห็นอย่างไร เชื่อว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย พวกผมเองไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระได้ ทุกฝ่ายก็เห็นว่าการก้าวล่วงพระราชอำนาจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทย จึงขอเวลาไม่นาน ผมยืนยันในที่ประชุมว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีนายกฯ บนพื้นฐานของความสง่างาม ไม่ให้เกิดข้อครหานินทาภายหลัง ไม่ใช่เป็นการถ่วงเวลา เป็นกระบวนการตามกฎหมาย” นายฉลาดกล่าว
เมื่อถามว่า การที่ให้รอแบบนี้ฝ่ายที่อยากให้บรรจุระเบียบวาระการโหวตนายกฯ ยอมรับได้หรือไม่ รองประธานสภากล่าวว่า ตนดูหลายคนแล้วฝั่งนั้นก็พยักหน้าอยู่ว่าต้องรอ เพราะเป็นพระราชอำนาจ ไม่มีใครก้าวล่วงได้ ส่วนจะใช้เวลากี่วัน ไม่มีใครกล้าพูด แต่โดยธรรมเนียมแล้วไม่นาน ส่วนที่ทางพรรคภูมิใจไทย ยื่นต่อนายวันมูหะมัดนอร์เพื่อขอให้บรรจุระเบียบวาระโหวตเลือกนายกฯนั้น เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะดำเนินอย่างไร อย่างรอบด้าน รอบคอบ