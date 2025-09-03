สะพัด สนง.องคมนตรี ตีกลับพ.ร.ฎ.ยุบสภา อ้างไม่เป็นตามระเบียบ -มีข้อโต้แย้ง

สะพัด สนง.องคมนตรี ตีกลับ พ.ร.ฎ.ยุบสภา อ้างไม่เป็นตามระเบียบ-มีข้อโต้แย้ง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังจากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าวันนี้ (3 กันยายน) สำนักองคมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลั่นกรองหนังสือ และถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธย ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกากลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
โดยหนังสือนำส่งกลับคืนมาระบุว่า การกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทำได้หรือไม่ ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำความเห็นประกอบว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ได้
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำรายงานให้นายภูมิธรรมในฐานะผู้กราบบังคมทูล ทราบแล้ว โดยนำเสนอหนังสือของสำนักองคมนตรีไปให้ทราบด้วย