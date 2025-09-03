การเมือง

ช่อ ไม่เห็นด้วย แจ้งจับ 112 ภูมิธรรม ยันปชน.พร้อมเลือกตั้ง รักษาการมีอำนาจยุบสภา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน จากกรณี นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) พร้อมด้วย นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อแจ้งความเอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112 โดยให้ความเห็นว่า การพยายามยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถือเป็นการกระทำที่มิบังควร เนื่องจากตัวนายภูมิธรรมไม่มีอำนาจ หน้าที่ หรือสิทธิที่สามารถทำได้ อีกทั้งการกระทำของนายภูมิธรรมยังส่อเจตนาดึงสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว

ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊ก Pannika Chor Wanich ระบุข้อความว่า “ไม่เห็นด้วยเด็ดขาดกรณีที่มี ส.ส.ไปฟ้องคุณภูมิธรรมด้วยมาตรา 112 กรณียุบสภาค่ะ ต้องช่วยกันยืนยันว่ารักษาการนายกยุบสภาได้ เราพร้อมเลือกตั้ง ขอให้รัฐบาลยุบสภาสำเร็จโดยเร็วค่ะ”

