อนุทิน ชิลๆ เข้าพรรคสั่งกาแฟ จาริสต้า ถูกแซวมีเค้กส้มหรือไม่ เจ้าตัวบอกพรุ่งนี้คงมี

อนุทิน เข้าพรรคสั่งกาแฟ จาริสต้า ถูกสื่อถามมีเค้กส้มหรือไม่ เจ้าตัวบอกตั้งแต่พรุ่งนี้คงมี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ก่อนมาที่ร้านกาแฟจาริสต้า เพื่อสั่งกาแฟเอสเพรสโซ่ร้อน เมนูโปรดฝีมือภรรยา พร้อมถามหาไอศกรีม เพื่อมาทานคู่กับเยลลี่สีแดงรสสตรอเบอรี่

เมื่อถามว่า ร้านนี้ขายเค้กส้มหรือไม่ นายอนุทินหันมาดูที่ตู้โชว์เค้ก ก่อนบอกว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้คงมี ให้ไปถามเจ๊เจ้าของ”

อย่างไรก็ตาม ท่าทีของนายอนุทินในวันนี้ยังคงผ่อนคลาย แม้พรรคเพื่อไทยจะยื่นทูลเกล้าฯยุบสภาก็ตาม

