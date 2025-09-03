อนุทิน ไม่ออกความเห็น ตีกลับยุบสภา ชี้พท.ถามศาลรธน.ปมตุลาการ ไม่สมควร
ปัดออกความเห็น กระแสข่าวตีกลับเอกสารทูลเกล้าฯยุบสภา ชี้รัฐบาลควรแจงประชาชน ขอให้เล่นตามกติกา
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหนังสือทูลเกล้าฯขอยุบสภาถูกตีกลับ ว่าเป็นเพียงแค่ข่าว เราต้องรอรัฐบาลเป็นผู้แจงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ส่วนกรณีที่นายศุภชัย ใจสมุทร หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เดินทางไปแจ้งความนายภูมิธรรม เวชชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตามความผิดมาตรา 157 เรื่องการยื่นทูลเกล้าฯขอยุบสภา นายอนุทิน ถามกลับว่า นายศุภชัยไปแจ้งในนามอะไร น่าจะนามส่วนตัว พรรคภูมิใจไทยยังไม่มีมติอะไร เรื่องนี้เป็นเรื่องพระราชอำนาจ อะไรก็ตามที่เสนอไปแล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วเป็นรูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นการโปรดเกล้าลงมาหรือไม่โปรดเกล้าฯลงมา รัฐบาลต้องแจ้งให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นเรื่องที่ต้องระวัง
เมื่อถามว่า ปัญหาการโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนี้จะสะดุดหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาเพิ่งลง MOA กับพรรคประชาชนไปเมื่อเช้านี้ เราเพียงรอเวลาให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องข้ออ้างที่จะมีการสอบถามประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจริงๆแล้ว มันก็มีความชัดเจนในพระราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าไม่ใช่วันที่ 29 สิงหาคม มองว่าไม่ต้องถามด้วยซ้ำ และไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตอบมาก่อน เพราะเป็นคำถามที่ไม่ชอบ เป็นคำถามที่ไม่ชอบ คนที่ได้รับคำถามก็มีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบ แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะตอบเพราะข้อเท็จจริงมันไม่มี
เมื่อถามว่า มีความพยายามที่จะยื้อเวลาวันโหวตนายกรัฐมนตรีไปหลังวันที่ 10 กันยายน นายอนุทิน กล่าวว่า มองโลกในแง่ดี เพื่อต้องการความละเอียด ตนก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนจะเป็นวันที่ 5 กันยายนหรือวันที่ 10 กันยายน ตนไม่ทราบแต่ใครทำอะไรก็ตาม ถ้ามันขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ คนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าขัดต่อจริยธรรมคนที่ทำก็ต้องยิ่งรับผิดชอบเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะดึงเกมหรือจะทำอะไร ให้เกิดอุปสรรคต่างๆนานา ก็ต้องระมัดระวังทางด้านเรื่องกฎหมายไว้ด้วย เพราะผู้เสียหายคือประเทศชาติ ประชาชน และคือทุกๆ คน
ส่วนจะเป็นการสกัดไม่ให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถาม
เมื่อถามถึงการกล่าวหาของ สส.พรรคเพื่อไทย ในเรื่องดีล 44 สส.พรรคประชาชน และโหวตนายกรัฐมนตรี ดูเป็นการส่อเจตนาเกินไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไม่เป็นไรใครจะพูดอะไรก็ได้ ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ขออย่าให้ผิดกฎหมาย หรือเกิดการหมิ่นประมาทให้ร้ายคนอื่น ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกัน อย่างสส.ที่มาสนับสนุนตนให้เป็นนายกรัฐมนตรี เราก็มั่นใจว่าเราเล่นอยู่ในกติกาทุกอย่าง ไม่ใช้ความได้เปรียบ เพื่อทำให้ทุกอย่างมันช้าลง หรือทำให้เกิดอุปสรรคเพราะคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชน ก็อยากให้สำนึกเอาไว้ในประเด็นนี้ด้วย อะไรที่อยู่ในข้อตกลงก็เป็นไปตามนั้น แต่เรื่องอื่นๆเราก็สามารถคุยกันได้ เวลาที่มันเป็นประโยชน์