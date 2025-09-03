โฆษกทภ.1 กางโรดแมป ดันเขมรพ้นหนองจาน ป้อง ‘มทภ.1’ ไม่หิวแสง ทำงานปิดทองหลังพระ ยัน ตั้งใจเกินร้อย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 กันยายน ที่กองทัพภาคที่ 1 พล.ต. สุรวิชญ์ แดงจันทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 1 แถลงข่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการทางยุทธการของแม่ทัพภาคที่ 1 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่รับผิดชอบว่า ได้สั่งการและเตรียมกำลังในการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดสระแก้ว พร้อมดำเนินการตามแผนจักรพงศ์ 681 แต่เช้ามืดวันที่ 26 กันยายนต่อที่หมายพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อ ตรึงการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม ใน 4 พื้นที่ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน ทางแม่ทัพภาคที่ 1 เน้นย้ำให้ระมัดระวังและกระทำต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ดังนั้นการปฎิบัติที่มีการปกปิดและมีความรอบคอบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัว ผลการดำเนินการถึงไม่มีการปะทะ การดำเนินการเราใช้หน่วยทหารที่มีศักยภาพสูงกว่าหลายเท่า ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยินยอมและล่าถอยไป จากนั้นเข้าถูกทำลายที่ตั้งทางทหารและวางลวดหนาม
จึงย้ำว่าการปฎิบัติการเป็นไปอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบประชาชนของกัมพูชา ป้องกันไม่ให้นำไปขยายผลต่อเวทีโลกว่าเราปฏิบัติต่อเป้าหมายพลเรือน นี่คือความยากในกลยุทธ์และการดำเนินการของพวกเรา ย้ำว่าตลอดระยะเวลาแม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่อำนวยการยุทธด้วยตัวเองประชุมกับผู้บังคับการกรมเพื่อให้เกิดความรอบคอบแต่ละที่หมาย
โฆษกกองทัพภาคที่ 1 ยังได้ย้ำถึงการ ดำเนินการจัดการประชุมอาร์บีซีสมัยวิสามัญ ซึ่งมีความยากโดยเฉพาะเรื่องของสแกรมเมอร์และการเก็บกู้ทุนระเบิด รวมถึงการร่วมมือในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนซึ่งมีการตั้งคณะประสานงานระหว่างสองฝ่ายขึ้นมา ซึ่งเราก็ต้องพยามเดินหน้าเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ต่อไป
สำหรับกรณีบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วนั้น ได้มีการออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งประกาศในพื้นที่กฎอัยการศึกอยู่แล้วเป็นการออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชน ณ วันนี้พี่น้องประชาชนอยากไปให้กำลังใจก็สามารถมาได้ โดยเข้าสู่มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยระหว่างนี้ทางจังหวัดก็ได้นำส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อรังวัดที่ดิน
นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยังทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ให้ดำเนินการต่อสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของประเทศกับฝั่งกัมพูชาไป มิฉะนั้นเราจะมีกฎหมายดำเนินการต่อกัน, ดังกล่าว เช่น การหลบหนีเข้าเมือง การบุกรุกพื้นที่การละเมิดพื้นที่ป่าไม้ มีการปักป้ายเพื่อแจ้งให้พี่น้องกัมพูชาทราบว่าจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรต่อไป
หลายสิ่งหลายอย่างเราได้ดำเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอน โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงาน สิ่งที่ประชาชนรอคอยเราทำให้แล้ว โดยผู้บังคับบัญชาในอดีตทำส่งต่อมา ยืนยันว่าเราทำงานร่วมกับมหาดไทยเพื่อเดินหน้าการแก้ไขปัญหาแต่เค้าต้องใช้เวลาขอให้ใจเย็น ตอนนี้เรากำลังดึงกัมพูชาเข้ากติกาโดยใช้กติกาบีบ ตอนนี้กัมพูชาเริ่มรับกติกาของเรา เพราะ ไม่รู้จะไปออกมุขไหนแล้ว เราก็จะกดดันด้วยหลักกติกาสากลนี้ต่อไป
การซีลชายแดนโดยสมบูรณ์ในพื้นที่กองกำลังบูรพาในจังหวัดสระแก้ว ยืนยันว่าเราปิดด่านทุกประเภท อย่างสนิทและถาวรทุกด่านมาตั้งแต่ก่อนหยุดยิง เป็นมาตรการกดดันกัมพูชาสิ่งที่เราทำเอาออกก็คือซ้อน แนวลวดหนาม ชายแดนของเรา 165 กิโลเมตร เป็นทางบก 95 กม. เป็นคลอง 70 กม. พอหน้าแล้งก็สามารถเดินข้ามคลองได้ทั้งนี้เราได้สั่งให้กองกำลังบูรพาสกรีนแนวชายแดนทั้งหมดอีก 16 กิโลเมตร ซอยเข้าไปด้วยแนวรั้วลวดหนามโดยไม่ให้มีการข้ามแดนผิดกฎหมาย ความหมายคือสกรีนแนวชายแดนร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยด่านปกติและเครื่องมือ นี่คือหัวใจในการที่เราใช้ทางยุทธวิธี ยุทธการและยุทธศาสตร์ปิดล้อมและกดดันทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย
ฝากบอกคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่บ่อนหรือสแกรมเมอร์ ขอให้หยุดความคิดเพราะบ่อนทั้งหลายกำลังเตรียมเจ๊ง ขอให้มาทำงานที่ไทยดีกว่า ขณะที่คนฝั่งกัมพูชาอดอยาก ไม่มีงานทำ พอเราจับกุมผู้ที่ลักลอบมีการขนของอุปโภคบริโภคข้ามไปนั่นเป็นผลจากการเรา กดดันทุกรูปแบบ
ทั้งนี้การดำเนินการของเรามีผลไปถึงกองทัพภาคที่ 2 ด้วย อีกทั้งเรายังส่งกำลังไปหลายหน่วยแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถ้าอยากทราบว่าเป็นหน่วยไหนได้ ดูคลิป 5 นาทีที่เหมือนสตาร์วอร์นั่นคือหน่วยที่มี มีศักยภาพสูง กองทัพภาคที่ 1 ทำเต็มที่ ขอให้รอดูผลที่จะเกิดขึ้นแม่ทัพภาคที่1 ได้ฝากมาว่าท่านทำทุกอย่าง โดยยึดหลักถูกต้องภายใต้คุณธรรมหลักการท่านขอปิดทองหลังพระ ไม่ชอบฉายแสง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคง สมช. กต. มท. รวมถึง กกล.บูรพา แต่ต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเจรจาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งต่อไป
ยืนยันว่าต่อไปนี้ จะไม่ให้ชาวกัมพูชา เข้ามารุกล้ำอธิปไตยของไทย และเราจะไม่เป็นพี่ใหญ่ใจดีอีกแล้ว นอกจากนี้แนวทางการประท้วง หากกัมพูชายังนิ่งเฉยจะมีการยกระดับและกำหนดมาตรการในการดำเนินการเอง แต่ทั้งนี้ยืนยันว่า จะเป็นการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1 มีความตั้งใจเต็มร้อย ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง โดยกำหนดกรอบระยะเวลาที่สามารถทำได้จริง ไม่ให้ยืดเยื้อ
“พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นคนมีความอดทนเข้มแข็ง มีความสุขุมรอบคอบ เพียงแต่ว่าไม่ใช่นักพูดแบบตน ท่านไม่ต้องการแสงอะไรมากมายแต่ต้องการ แต่ต้องการผลงาน แล้ววันนี้ได้นำผลงานของท่านมาตอบแทนได้แล้ว ตนจะไปประชุม ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา (จีบีซี) ก่อน และจะนำผลงานดีดีกับมาฝาก“ พล.ต.สุรวิชญ์
สำหรับการปิดด่านตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ว่าเป็นการปิดด่านสนิท และยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ หากทราบข้อมูลว่าใครที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ให้นำชื่อและตำแหน่งแจ้งมาที่กองทัพภาคที่ 1 ได้เลย แต่ไม่อยากให้เป็นการอ้างโดยลอย ๆ หากมี เราจะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา
สำหรับกรณีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ปิดไม่สนิทก่อนหน้านี้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของคนไทยเองก็มีที่ไปทำงานที่กัมพูชา แต่ไม่อยากจะระบุว่าไปทำอะไร ในขณะที่คนกัมพูชาก็ถูกผู้นำเขาบังคับให้กลับประเทศ จึงมีการอนุโลม ซึ่งปัจจุบันจำนวนคนที่ต้องการกลับประเทศ ทั้งไทยและกัมพูชา เบาบางลง แต่หลังจาก นั้นทาง ตม. ได้ทำเรื่องมา ว่ามีปริมาณคนเพิ่ม จึงขอดำเนินการต่อทั้ง 2 ประเทศ ขอผ่านด่าน โดยทางกองกำลังบูรพาได้บอกให้ไปรวบรวมรายละเอียด ไม่ใช่ว่า วันนี้อยากจะเข้าออกก็สามารถทำได้ แต่พิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งขณะที่ ตม. กำลังรวบรวมข้อมูล ก็มีการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกันเอง ยืนยันว่า อำนาจในการเปิดปิดด่านทั้งหมดเป็นหน้าที่ของกองกำลังบูรพา ในการจะอนุมัติหรือไม่ ไม่ใช่ ตม. แต่ในระหว่างที่ ตม. กำลังเสนอได้ละเอียด เขาก็เออร์เร่อร์กันเอง ซึ่งขณะนี้ ทุกอย่างได้จบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันไม่ได้มีการเข้าออกแล้ว
พร้อมกันนี้ ได้มีการสุ่มซักถามคนกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ และตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ ว่ามีการถ่ายภาพ วิดีโอ หรือนำข้อมูลใด ๆ ของประเทศไทยกลับไปบ้าง พบว่าบางคนเข้าข่ายที่จะเป็นสายลับ จึงมีการขึ้นบัญชีดำไม่ให้กลับเข้ามาอีก ในขณะที่คนไทย ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ถูกสอบสวนว่าไปดำเนินการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในกัมพูชาหรือไม่ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน ยอมรับว่าทำให้หน่วยงานความมั่นคงได้รับประโยชน์ เช่น พบว่ามีการสะสมโดรนอยู่ในตึก มีสแกมเมอร์อยู่ตามจุดต่าง ๆ
ทั้งนี้ พล.ต.สุรวิชญ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ว่าคนไทยที่ตกค้าง บางกลุ่มเป็นผู้ที่ทำงานในบ่อนการพนัน และบางกลุ่มเป็นผู้ที่เดินทางไปเพื่อเล่นการพนันหรือไม่ โดยระบุว่า ให้ไปถาม ตม. แต่ยืนยันว่า เขาเป็นคนไทย เราต้องให้เขากลับเข้ามา
เมื่อถามว่า ปัจจุบันนี้ หลังจากปิดด่านคลองลึก ยังมีคนไทยตกค้างอยู่หรือไม่ พล.ต.สุรวิชญ์ ระบุว่า ไม่ทราบ ต้องไปถาม ตม. ส่วนจะเดินทางกลับทางอื่นหรือไม่ ตนไม่ทราบ
เมื่อถามว่าในเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา จะมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกและเปลี่ยนแม่ทัพหรือไม่ รวมถึงนโยบายของกองทัพจะดำเนินต่อไปหรือไม่ พล.ต.สุรวิชญ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เรื่องของระบบหรือนโยบายต้องมีความชัดเจน เพราะบางอย่างเราต้องทำตามกรอบหรือเจตนารมย์ของกองทัพ และต่อไปนี้เชื่อว่าจะมีกรอบนโยบายระดับชาติ เหมือนที่มีการตั้งคำถามว่าในระดับรัฐบาลมีการตั้งมาตรฐานอย่างไรเช่นกัน
ส่วนขณะนี้ได้มีการนำส่งปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในฝั่งของกองทัพภาคที่ 2 แล้ว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ เรากำลังรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อตกลงกัน และต้องทำข้อตกลงกับกัมพูชาให้ได้ในระดับหนึ่งก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้
เมื่อถามอีกว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นสุญญากาศทางการเมือง จะทำให้เป็นปัญหาเรื่องของความมั่นคงหรือไม่ พล.ต.สุรวิชญ์ กล่าวว่า ไม่ ตนเชื่อว่ารัฐบาลรักษาการมีหน้าที่ในการปฏิบัติแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นตนในฐานะที่เป็นทหาร ก็ต้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็ง และในพื้นที่ก็ไม่น่อยหน้า